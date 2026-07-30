به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه حجتالاسلام علی عسکری، معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی، در آیین رونمایی از ۲۵ دستگاه اتوبوس شامل ۱۵ دستگاه اتوبوس جدید و ۱۰ دستگاه اتوبوس بازسازیشده حضور یافت.
در این آیین اعلام شد این ۲۵ دستگاه اتوبوس با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان به ناوگان حملونقل شهری افزوده شده و اتوبوسهای بازسازیشده نیز بین ۵ تا ۱۰ سال قابلیت سرویسدهی خواهند داشت.
بر اساس اعلام مسئولان، در مجموع بیش از ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز به ناوگان حملونقل اضافه خواهد شد که با احتساب اقدامات انجامشده، تعداد اتوبوسهای واردشده در این دوره به ۸۰۰ دستگاه خواهد رسید.
همچنین در این مراسم به افزایش هزینه تأمین اتوبوسها اشاره شد؛ بهگونهای که اتوبوسهای خریداریشده در ابتدای این دوره بین ۶ تا ۱۰ میلیارد تومان قیمت داشتند، در حالی که اکنون قیمت اتوبوس ۱۲ متری به ۲۵ میلیارد تومان و اتوبوس دوکابین به ۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
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