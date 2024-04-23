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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۱۴

سرپرست جهاد کشاورزی مهریز:

مقابله با سوداگران زمین با همکاری مردم میسر می‌شود

مقابله با سوداگران زمین با همکاری مردم میسر می‌شود

یزد- سرپرست سازمان جهاد کشاورزی شهرستان مهریز گفت: مشارکت عمومی به جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در غربالیز کمک می کند و مقابله با سوداگران زمین با همکاری مردم میسر می‌شود.

سیدمحمود محسنی‌الحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرر: در حوزه قضائی غربالیز با توجه به مساعد بودن موقعیت جغرافیایی برای تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی اقدامات گسترده‌ای دارند که شناسایی و برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه برای پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی اقدامات پیشگیرانه‌ای نیز صورت می‌گیرد، ادامه داد: با توجه به حساسیت موضوع و در میان بودن امنیت غذایی کشور مردم نیز باید برای پیشگیری از این سوءاستفاده گری‌ها همراهی لازم را با مسئولان داشته باشند.

محسنی‌الحسینی عنوان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف با شماره ۱۳۱ تماس گرفته و گزارش خود را ارائه دهند تا در اسرع وقت از هر گونه تخریب و تغییر اراضی جلوگیری شود.

کد مطلب 6086628

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