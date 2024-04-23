به گزارش خبرگزاری مهر، شهریار افندیزاده مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهر تهران ضمن دیدار با سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ۶ شهرداری تهران، علیرضا صادقی بخش معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ۶، از پروژههای حمل و نقل و ترافیکی این منطقه بازدید کرد.
شهریار افندیزاده ضمن بازدید از اقدامهای انجام شده و تعدادی از طرحهای ترافیکی منطقه ۶ گفت: با توجه به موقعیت مرکزی و عملکرد فرا منطقهای و همچنین تمرکز مراکز مهم آموزشی، اداری، تجاری، فرهنگی و تفریحی، این منطقه یکی از پر رفت و آمدترین مناطق پایتخت به شمار میآید و از جایگاه ویژهای برخوردار است.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران افزود: آغاز عملیات اجرایی ساخت پایانه حمل و نقل عمومی، راهاندازی ۳ جایگاه سوخت کوچک مقیاس، نصب سازههای ترافیکی (دروازهای و صلیبی)، ۲۰۰ پنل دیوار صوتی در بزرگراه کردستان، اجرای بیش از ۳۴ کیلومتر گاردریل و ۵ کیلومتر حفاظ طولی میانی، ۱۴۷ متر حفاظ بتنی طولی، نصب ۴۸۸ تابلو ترافیکی، احداث ایستگاههای بی. آر. تی، مطالعات شبکه و تغییر جهات، انجام اصلاح هندسی با رویکرد ایمن سازی، از اهم پروژههای منطقه ۶ در حوزه حمل و نقل است.
افندیزاده با اشاره به وجود بزرگترین پایانه مرکزی شهر در این منطقه گفت: از مهمترین پروژههایی که میبایست در این منطقه اجرا شود، میتوان از یکپارچه سازی حمل و نقل همگانی، ضرورت شناسایی و ساماندهی ترافیکی در نقاط توزیع و جذب سفر و همچنین نظم بخشی منطقهای و شهری با اجرای پروژه پارک حاشیهای نام برد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در پایان با تاکید به سیاستها و برنامههای مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل و ترافیک، به منظور توسعه حمل و نقل پاک در این منطقه، از شهرداری منطقه ۶ خواست تا گزارشی از مکانیابی ایستگاههای شارژ خودرو برقی، مکانیابی مسیرهای قابل توسعه در استفاده از دوچرخه و اسکوتر در معابر و شریانهای پرتردد تهیه و برای بررسی بیشتر در کمیتههای کارشناسی به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران ارسال کند.
افندیزاده همچنین با عنایت به وجود خوابگاه دانشجویان در محدوده خیابان کارگر شمالی و دانشگاه تهران در محدوده میدان انقلاب اسلامی و همچنین وجود بوستان لاله، خواستار ارسال نیازمندیهای این منطقه برای احداث پارکینگ عمومی و طبقاتی شد تا ضمن مطالعات جامع و بررسی آن اقدامهای بعدی انجام گیرد.
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