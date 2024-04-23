به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در دیدار با دکتر وادین پتروویچ رئیس دانشگاه بیوتکنولوژی اوفای روسیه اظهار داشت: این پژوهشگاه قطب مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی ایران و منطقه است و ما در این پژوهشگاه در مرز های دانش و نیازهای ایران و منطقه در حال فعالیت علمی هستیم.

وی افزود: تا کنون فعالیت های فراوانی در حوزه تشخیص زود هنگام سرطان، مطالعات اصولی و بنیادین میوه زیتون، کشت غلات و گندم مقاوم به شوری، پروبیوتیک ها و حیوانات مدل بیماری با روش ویرایش ژن، ساخت کیت های تشخیصی انسانی و دام و طیور و ساخت واکسن HPV و واکسن آنفولانزا در پژوهشگاه انجام شده است.

رئیس پژوهشگاه ژنتیک در ادامه گفت؛ در جهان امروز علیرغم شعارهای فریبنده غربی ها، متاسفانه با یک آپارتاید علمی از سوی کشورهای غربی مواجهیم و برای مقابله و عبور از این آپارتاید علمی باید با دانشگاه های کشورهای دوست و همسایه ائتلاف علمی تشکیل دهیم و با این ائتلاف در دانش و فناوری ایجاد قدرت نمائیم که با این ائتلاف علمی می توانیم تهدیدات آینده سلامت بشر و پاندمی هایی نظیر کرونا را شناسای و کنترل کنیم.

دکتر محمدی در پایان عنوان کرد: بر اساس سند روابط علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، ما در حوزه علمی و فناوری، به دنبال تعاملات بین المللی با دانشگاه های جهان هستیم و با توجه به روابط استراتژیک میان ایران و روسیه، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری علاقمند است با دانشگاه بیوتکنولوژی اوفا در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و فناوری و تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرح ها و پروژه های مشترک همکاری های ارزنده ای داشته باشد.

در ادامه این نشست، دکتر وادین پتروویچ رئیس دانشگاه بیوتکنولوژی اوفای روسیه نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در ایران و بازدید از پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری اظهار داشت: دانشگاه بیوتکنولوژی اوفا دانشگاهی با قدمت یک قرن است و در شاخه های مهم بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی ، ژنتیک دام و طیور و آبزیان و کشاورزی و هوا و فضا فعالیت می کند و اشتراکات علمی بسیاری با پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی دارد و مایه مسرت و افتخار ما خواهد بود که تعاملات علمی بالایی با پژوهشگاه شما داشته باشیم.

در پایان این نشست، هیات روسی از بخش‌های مختلف پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بازدید به عمل آورد.