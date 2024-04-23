ارایه رایگان یک میلیون و ۴۶۰ هزار خدمت آزمایشگاهی در مرکزی

روح الله سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدیریت درمان دارای ۱۲ آزمایشگاه تشخیص طبی فعال در ۳ بیمارستان، یک پلی کلینیک و ۸ درمانگاه است و در این آزمایشگاه‌ها ۶۰ نیروی متخصص در رشته‌های علوم آزمایشگاهی به ارائه خدمت به بیمه‌شدگان اشتغال دارند.

وی افزود: در سال گذشته در بخش بستری و سرپایی برای حدود ۳۳۰ هزار مراجعه بیش از یک میلیون و ۴۶۰ هزار خدمت تشخیص طبی در آزمایشگاه‌های مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی استان به‌صورت رایگان به بیمه‌شدگان ارائه شده است.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی گفت: آزمایشگاه‌های مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان مرکزی به انواع وسایل تشخیصی در زمینه‌های مختلف از جمله کشت میکروبی، هورمون‌شناسی، تشخیص مولکولی، بانک خون، بیوشیمی، خون‌شناسی مجهز هستند و تقریباً تمامی آزمایش‌های تشخیصی طبی عمومی و برخی تخصصی در این آزمایشگاه‌ها قابل ارائه و انجام است.

وی افزود: چنانچه به عللی امکان ارائه برخی خدمات معدود در آزمایشگاه‌های ملکی این سازمان مقدور نباشد، از طریق مراکز طرف قرارداد قابل انجام است.

سهرابی بیان کرد: آزمایش‌های تشخیص طبی در ۹ مرکز درمانگاهی، مطابق سطح‌بندی خدمات آزمایشگاهی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی نظام سلامت انجام می‌شود و در ۳ بیمارستان نیز تقریباً تمامی آزمایشات موردنیاز برای سیر درمان بیماران قابل انجام است و برای ارائه این خدمات از بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی هیچ وجهی دریافت نمی‌شود.

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: در بخش درمان غیرمستقیم نیز با بیش از ۹۰ آزمایشگاه در بخش خصوصی و دولتی طرف قرارداد هستیم که خدمات آزمایشگاهی را حسب تشخیص پزشک و در قالب تعهدات بیمه‌های پایه که از سوی شورای عالی بیمه تعریف شده به بیمه‌شدگان، بازنشستگان و سایر افراد تحت پوشش این سازمان ارائه می‌کنند.