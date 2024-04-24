فراخوان جدید جذب ۳هزار نخبه در ۳۳ دستگاه‌

یاسین کیخا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ذکر آماری در خصوص جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی در یکسال اخیر اظهار کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳ فراخوان از سوی بنیاد ملی نخبگان جذب اعلام شده است. فراخوان اول و دوم در سال ۱۴۰۱ اعلام و حدود ۷ هزار نفر ثبت نام کردند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: بعد از بررسی پرونده‌ها، ارزیابی و معرفی به کانون‌های ارزیابی در سال ۱۴۰۲ به صورت تدریجی انجام شد و در نهایت پرونده ۱۳۷۰ نفر در مجموع تأیید شد. در حال حاضر بیش از هزار نفر تعیین تکلیف و به دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند و برای تعدادی هم کد استخدامی صادر شده است.

کیخا در ادامه خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال ۱۴۰۲ فراخوان سوم بنیاد ملی نخبگان با حدود ۳ هزار و ۲۱ کدشغل از ۱۸ دستگاه اجرایی اعلام شد که ۲۵ هزار نفر موفق به ثبت نام و تأیید نهایی پرونده خود شدند.

وی به نسبت جنسیتی متقاضیان جذب در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفت: در فراخوان اول و دوم حدود ۶۰ درصداز متقاضیان آقا و حدود ۴۰ درصد خانم بودند ولی در فراخوان سوم نسبت جنسیتی متقاضیان برعکس شد به طوری که حدود ۶۰ درصد متقاضیان خانم و ۴۰ درصد آقا هستند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: در فراخوان اول و دوم میانگین سنی خانم‌ها ۳۵ سال و آقایان ۳۳ سال بود و بیشترین متقاضیان فارغ التحصیلان دکتری تخصصی و از استان تهران بودند.

کیخا ضمن اعلام اینکه در فراخوان اول و دوم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی در بحث جذب نهایی نخبگان معرفی شده نسبت به سایر دستگاه‌ها موفق تر عمل کردند، تصریح کرد: بیشترین ظرفیت جذب و کدشغل ها در فراخوان سوم مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نیرو وزارت دفاع است. به طور مثال وزارت آموزش و پرورش در فراخوان سوم حدود ۸۰۰ کدشغل اعلام کرده است که نسبت به سایر دستگاه‌ها معنادارتر است.

وی همچنین به ذکر آماری در خصوص بیشترین درخواست‌ها نسبت به کدشغل‌های اعلام شده گفت: به طور مثال سازمان استاندارد ایران فقط ۴ کدشغل اعلام کرده است ولی مابه ازای هر یک کدشغل سازمان ۱۳۸ نفر انتخاب اولویت داشتند. بیشترین نسبت انتخاب افراد ما به ازای کدشغل مربوط به سازمان استاندارد ایران و وزارت نفت است.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اعلام اینکه در حال برنامه ریزی هستیم که فراخوان چهارم جذب را در اردیبهشت ماه اعلام کنیم، گفت: قرار است در این فراخوان علاوه بر ۱۸ دستگاهی که در فراخوان قبلی مشارکت داشتند، ۱۵ دستگاه دیگر پای کار بیایند و در مجموع جذب نخبگان برای ۳ هزار کدشغل در ۳۳ دستگاه صورت خواهد گرفت.