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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۲۴

معاون بنیاد ملی نخبگان به مهر خبر داد؛

فراخوان جدید جذب ۳هزار نخبه در ۳۳ دستگاه‌

فراخوان جدید جذب ۳هزار نخبه در ۳۳ دستگاه‌

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اعلام اینکه جذب هزار نفر از نخبگان در دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف شده است، گفت: برای اعلام فراخوان جدید جذب در اردیبهشت در حال برنامه ریزی هستیم.

یاسین کیخا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به ذکر آماری در خصوص جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی در یکسال اخیر اظهار کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۱۴۰۰ تاکنون ۳ فراخوان از سوی بنیاد ملی نخبگان جذب اعلام شده است. فراخوان اول و دوم در سال ۱۴۰۱ اعلام و حدود ۷ هزار نفر ثبت نام کردند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان افزود: بعد از بررسی پرونده‌ها، ارزیابی و معرفی به کانون‌های ارزیابی در سال ۱۴۰۲ به صورت تدریجی انجام شد و در نهایت پرونده ۱۳۷۰ نفر در مجموع تأیید شد. در حال حاضر بیش از هزار نفر تعیین تکلیف و به دستگاه‌های اجرایی معرفی شدند و برای تعدادی هم کد استخدامی صادر شده است.

کیخا در ادامه خاطرنشان کرد: بهمن ماه سال ۱۴۰۲ فراخوان سوم بنیاد ملی نخبگان با حدود ۳ هزار و ۲۱ کدشغل از ۱۸ دستگاه اجرایی اعلام شد که ۲۵ هزار نفر موفق به ثبت نام و تأیید نهایی پرونده خود شدند.

وی به نسبت جنسیتی متقاضیان جذب در دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفت: در فراخوان اول و دوم حدود ۶۰ درصداز متقاضیان آقا و حدود ۴۰ درصد خانم بودند ولی در فراخوان سوم نسبت جنسیتی متقاضیان برعکس شد به طوری که حدود ۶۰ درصد متقاضیان خانم و ۴۰ درصد آقا هستند.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان بیان کرد: در فراخوان اول و دوم میانگین سنی خانم‌ها ۳۵ سال و آقایان ۳۳ سال بود و بیشترین متقاضیان فارغ التحصیلان دکتری تخصصی و از استان تهران بودند.

کیخا ضمن اعلام اینکه در فراخوان اول و دوم وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی در بحث جذب نهایی نخبگان معرفی شده نسبت به سایر دستگاه‌ها موفق تر عمل کردند، تصریح کرد: بیشترین ظرفیت جذب و کدشغل ها در فراخوان سوم مربوط به وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت نیرو وزارت دفاع است. به طور مثال وزارت آموزش و پرورش در فراخوان سوم حدود ۸۰۰ کدشغل اعلام کرده است که نسبت به سایر دستگاه‌ها معنادارتر است.

وی همچنین به ذکر آماری در خصوص بیشترین درخواست‌ها نسبت به کدشغل‌های اعلام شده گفت: به طور مثال سازمان استاندارد ایران فقط ۴ کدشغل اعلام کرده است ولی مابه ازای هر یک کدشغل سازمان ۱۳۸ نفر انتخاب اولویت داشتند. بیشترین نسبت انتخاب افراد ما به ازای کدشغل مربوط به سازمان استاندارد ایران و وزارت نفت است.

معاون سرآمدان و نخبگان بنیاد ملی نخبگان با اعلام اینکه در حال برنامه ریزی هستیم که فراخوان چهارم جذب را در اردیبهشت ماه اعلام کنیم، گفت: قرار است در این فراخوان علاوه بر ۱۸ دستگاهی که در فراخوان قبلی مشارکت داشتند، ۱۵ دستگاه دیگر پای کار بیایند و در مجموع جذب نخبگان برای ۳ هزار کدشغل در ۳۳ دستگاه صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6086795
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • نفس IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      10 2
      پاسخ
      بنده در فراخوان سوم ثبت نام کردم. سامانه دانا رو که از دسترس خارج کردند و اصلا نمیتوانیم بفهمیم روندش چه طور هست. از طرفی بنیاد نخبگان اصلا پاسخگو نیست. تلفن و تیکت و پیام رسان جواب نمیدهند. ملت را مسخره کردند.
      • کاربر IR ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        1 0
        سلام. آره واقعا. بعد از ثبت نام از دسترس خارج شد، یه بار دیگه گفتن مدارک رو بارگذاری کنید و بعد از بارگذاری دوم، باز از دسترس خارج شد. از این بنیاد نخبگان خیری به کسی نمی رسه، منتظر نباشید.
    • السلام علیک یا اباعبدالله الحسین و اباالفضل العباس IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      2 4
      پاسخ
      باسلام و عرض ادب و احترام فراوان .بنده دوتا لیسانس، دو تا فوق لیسانس و یک دکترای تخصصی دارم. در فراخوان شرکت کردم .اما هنوز جوابی نگرفتم. و ناگفته نماند که بنده ۱۴ سال هست که عضو بنیاد نخبگان هستم.لطفا در صورت مقدور بنده حقیر را راهنمایی بفرمایید متشکرم.
    • زهرا IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      7 0
      پاسخ
      با سلام بنده در فراخوان سوم شرکت کردم سامانه از دسترس خارج شده و مشخص نیست چند امتیاز کسب کردیم اگر پذیرفته نشدیم به چه علت بوده و متاسفانه هیچ راه ارتباطی پاسخگو نیستند
    • ذینفع IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      2 0
      پاسخ
      چرابنیاد نخبگان فارغ التحصیل ارشد با مقالات متعدد بین‌المللی وداوری ،امتیازشان رادر سایت ثبت نمیکند چ را اینقدر درانجام کارشان تاخیر دارند
    • ح.ش. IR ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      متاسفانه هنوز نتایج اعلام نکردن و سامانه نخبگان در دسترس نیست بدانیم وضعیت ثبت نام مون چی شد
    • مجید IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      6 4
      پاسخ
      حتی کار کردن فرد بیسواد نیز در ادارت و سازمان‌های دولتی و منتظر چندرغاز حقوق ماهانه اشتباه است چه برسد به فرد نخبه، نخبه عزیز خروج تو از کشور منفعتی برای کره زمین و همنوعات در پی خواهد داشت و ماندنت در سازمانهای دولتی ایران جز هدر رفتن استعدادتان چیزی در پی ندارد
    • مهدی IR ۱۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      2 1
      پاسخ
      وقتی نخبه هاتونم سهمیه ای های کنکورند دیگه جذب نخبه معنا ندارد
    • بی نام ۶ IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 1
      پاسخ
      نخبه در نهایت محکوم به فرار و نابودیه! بنیاد واسه هیچ نخبه ای بعید میدونم کاری کنه
    • سپهر IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      منم با اینکه از نخبگان بودم ثبت نام کردم آخرش هم هیچی نشد
    • آزاده IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      2 0
      پاسخ
      بنظر میاد فقط یک شو و نمایش بود نه کسی خبر داره نتیجه چی شد نه سامانه درست حسابی داشته و دارند.... تأسف تاسف تاسف
    • امیر IR ۱۹:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
      1 0
      پاسخ
      چرا از دسترس خارج کردن سامانه دانا رو. از کجا متوجه بشیم پذیرفته شدیم یا نه. یا اصلا در چه مرحله ای هستیم

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