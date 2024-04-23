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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۰۰

تصویر جالب توجه منتشر شده از سوی قسام در دویستمین روز جنگ+ عکس

تصویر جالب توجه منتشر شده از سوی قسام در دویستمین روز جنگ+ عکس

گردان‌های قسام پس از گذشت ۲۰۰ روز از جنگ علیه غزه تصویری جالب توجه و حاوی پیامی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه قدس الاخباریه، گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس امروز در دویستمین روز جنگ علیه غزه تصویری جالب منتشر کرده که در آن یکی از صفرهای عدد ۲۰۰ به نشانه عملیات‌های مقاومت فلسطین علیه اشغالگران در نبرد زمینی غزه به شکل مثلث معکوس درآمده است.

تصویر جالب توجه منتشر شده از سوی قسام در دویستمین روز جنگ+ عکس

علامت مثلث معکوس از آغاز نبرد زمینی غزه از سوی مقاومت فلسطین برای نشان دادن محل دقیق حمله به نظامیان و ادوات جنگی صهیونیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد که به تدریج شهرتی جهانی پیدا کرده و در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کد مطلب 6086817

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