سوناک: پیروزی پوتین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر انگلیس از افزایش بودجه نظامی این کشور در بحبوحه جنگ اوکراین خبر داد.

«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد که دولت لندن در نظر دارد در بلندمدت ۱۰ میلیارد پوند برای حمایت از صنایع دفاعی این کشور هزینه کند.

نخست وزیر انگلیس در ادامه با حمایت از ادامه جنگ در اوکراین مدعی شد: پیروزی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در اوکراین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد و باید از آن جلوگیری کرد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس، این کشور در نظر دارد تا بسته ۶۱۷ میلیون دلاری جدیدی را به اوکراین اختصاص دهد. این بسته شامل بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو، ۶۰ قایق و تعدادی موشک دوربرد «سایه طوفان» که شمار دقیق آن اعلام نشده است، می‌شود.