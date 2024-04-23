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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۴۳

سوناک: پیروزی پوتین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد

سوناک: پیروزی پوتین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد

نخست وزیر انگلیس با حمایت از ادامه جنگ در اوکراین مدعی شد: پیروزی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در اوکراین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد و باید از آن جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر انگلیس از افزایش بودجه نظامی این کشور در بحبوحه جنگ اوکراین خبر داد.

«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه اعلام کرد که دولت لندن در نظر دارد در بلندمدت ۱۰ میلیارد پوند برای حمایت از صنایع دفاعی این کشور هزینه کند.

نخست وزیر انگلیس در ادامه با حمایت از ادامه جنگ در اوکراین مدعی شد: پیروزی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در اوکراین امنیت تمام اروپا را تهدید خواهد کرد و باید از آن جلوگیری کرد.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری انگلیس، این کشور در نظر دارد تا بسته ۶۱۷ میلیون دلاری جدیدی را به اوکراین اختصاص دهد. این بسته شامل بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو، ۶۰ قایق و تعدادی موشک دوربرد «سایه طوفان» که شمار دقیق آن اعلام نشده است، می‌شود.

کد مطلب 6086856

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
      0 0
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      درست میگه.بلاروس.
    • به GB ۰۹:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      1 0
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      اصرار جاه طلبانه غرب بخصوص انگلیس و آمریکا بر نفوذ به مرزهای روسیه و چین از طریق کشورهای اطراف بسرعت جهان را به جنگ نابود کننده هسته ای می کشاند. غرب در این توهم است که میتواند رقیبان را از میان بر دارد.
    • پیمان DE ۰۳:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
      0 0
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      ریشی سوراخ حرامزاده هندی گدا که شکل میمونهای آمازون است یک دلغک و دستمال به دست اسراییلی است

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