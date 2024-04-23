به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان با اشاره به اینکه توقف و به‌حاشیه‌بردن هواداران تداوم جنگ در اوکراین لازم و ضروری است اعلام کرد که «در صورت پیروزی طرفداران صلح، نه هواداران جنگ در انتخابات ژوئن پارلمان اروپا و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر، درگیری‌ها در اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد.

اوربان معتقد است که اگر طرفداران صلح در انتخابات پارلمان اروپا پیروز شوند «تصمیمات نظامی در اروپا می تواند کند شود، متوقف شود یا حتی لغو شود.»

وی جو بایدن، رییس‌جمهور کنونی آمریکا و نامزد دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را «نامزد جنگطلب» و دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین آمریکا و نامزد نهایی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری را «نامزد صلح‌طلب» توصیف کرد و دراین‌باره گفت: انتخابات دیگری در آمریکا برگزار می شود که یک نامزد طرفدار جنگ و دیگری طرفدار صلح است. اگر نامزد صلح‌طلب پیروز شود، ما از آمریکا حمایت دریافت خواهیم کرد.

نخست‌وزیر مجارستان در پایان گفت: بنابراین پس از این دو انتخابات، اگر همه چیز به خوبی پیش برود و خدا به ما کمک کند، آنگاه رهبران سیاسی که طرفدار صلح هستند، می‌توانند در اروپا و آمریکا قدرت را به دست بگیرند و سپس می‌توانیم جنگ را تا پایان سال پایان دهیم.