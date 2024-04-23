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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۲۵

رادان مطرح کرد؛

ضرورت تأمین بودجه هوشمندسازی ماموریت های پلیس

ضرورت تأمین بودجه هوشمندسازی ماموریت های پلیس

فرمانده کل انتظامی کشور، بر ضرورت تأمین بودجه از سوی مجلس برای توسعه هوشمندسازی و استفاده از تجهیزات در اجرای طرح‌های پلیس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان، در جلسه دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با وی که در ستاد فرماندهی انتظامی کل کشور برگزار شد، گفت: با توسعه هوشمندسازی در اجرای طرح‌های پلیس و استفاده از تجهیزاتی نظیر دوربین، قطعاً میزان امنیت افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: مجلس می‌تواند با تعیین بودجه مناسب، پلیس را در اجرای بهینه ماموریت‌هایی که انجام آن، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای هوشمند است، یاری رساند.

فرمانده کل انتظامی کشور، یکی از این تجهیزات را دوربین عنوان کرد و گفت: استفاده از چنین تجهیزاتی، میزان امنیت را افزایش خواهد داد؛ لذا تحقق این امر، مستلزم تخصیص بودجه لازم از سوی مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 6086906

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