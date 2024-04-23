درس بزرگ کودکان و زنان غزه به تاریخ

به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، در همایش بین‌المللی «غزه زنده است» که در محل دانشگاه الزهرا (س) و با حضور تنی چند از سفرای مقیم تهران از جمله سفرای بولیوی، یمن، سوریه و نمایندگان مقاومت فلسطین برگزار شد، اظهار داشت: درس بزرگی که زنان و کودکان غزه به تاریخ دادند، این بود که با نیروی جان و روحی که پیوسته به ملکوت و خداوند است، توان و نیرو می‌گیرند و قطعاً پیروز می‌شوند، زنان و کودکانی که بدترین زخم‌ها و شکنجه‌ها را تحمل کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اکثر ۳۵ هزار شهید غزه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند، گفت: گرسنگی و قحطی و فشار و جراحت متأسفانه عادت روزمره‌ای شده که از غزه به نمایش در می‌آید.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۳ کمتر از ۱۴ درصد از قربانیان را زنان شامل می‌شوند. این در حالی است که اکثریت قربانیان را اکنون زنان و کودکان تشکیل می‌شوند.

وی ادامه داد: شورای امنیت بیش از ۲۲۵ قطعنامه بی‌خاصیت صادر کرده و حداقل ۵۵ قطعنامه را آمریکا وتو کرده است، آیا به آنها می‌شود امیدی بست؟ وظیفه ما آماده شدن است. از مؤمنین خواسته شده در برابر ظلم نیرو و توان داشته باشند این در علم و فناوری است، رسانه است که می‌تواند پیام را به جهان مخابره کند که دانشجویان فریاد آزادی فلسطین را سر می‌دهند.

خزعلی تصریح کرد: دیگر دانشجویان صحبت از راه حل دو کشوری نمی‌کنند بلکه خروج غاصب از فلسطین را مطرح می‌کنند، صهیونیست‌ها خانه‌هایی را که از جنجال و هیاهو در رسانه‌ها ساخته بودند، فرو ریخته است. این قدرت شما مردم است نه قدرت سازمان‌های بین‌المللی، البته از سازمان‌های بین‌المللی باید پرسید که آیا دوره موشک تمام شده است؟ آن هم زمانی که سخن «وتو» می‌شود و صدای ملت‌ها خاموش می‌گردد.