خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - زهره صابر؛ فلسطین امروز فراتر از یک نقطه جغرافیایی است؛ نامی است که مبارزان و آزادی‌خواهان جهان بر لب دارند. فلسطین امروز با کودکان مقاوم و رنج‌دیده‌اش شناخته می‌شود. کودکانِ مظلومی که با گلوله ظلم و گرسنگی، قربانی توهم جنایت‌کاران صهیونیست شدند. در غزه سایه قحطی و محاصره، چون شمشیری بر گلوی هر انسان مبارزی سنگینی می‌کند. سال‌هاست زمین این سرزمین غصب شده، شاهد فاجعه‌ای خاموش است.

آنجا صدای بندآمدن نفس کودکان از هر صدایی بلندتر است و کیست که در برابر قتل فجیع انسان آزرده نشود؟ کیف‌های کوچک مدرسه، اسباب‌بازی‌ها، کتاب داستان‌های کودکانه و قهقهه فرزندان فلسطین در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، همه‌وهمه زیر فشار محاصره‌ای همه‌جانبه با قساوتی سازمان‌یافته، در حال خاک خوردن‌اند. فلسطینیان توسط داعیه‌داران حقوق بشر، از حقوق طبیعی خود محروم شده است.

در غزه بیمارستان‌ها به گلستان شهدا و آرامستان مبارزان بدل شده‌اند. در غزه نوزادانی به دنیا می‌آیند که قبل از تولدشان برای زندگی جنگیده‌اند. این ارقامی که پشت‌سرهم در گزارش‌ها و آمارها ثبت می‌شوند، هر کدام قصه‌ای از بی‌کسی و درد کودکانی‌اند که تا ابد در خاطره بشر حک خواهند شد؛ بیش از چهل هزار کودک، به شکل بی‌رحمانه‌ای از این جهان رخت بر بسته‌اند، و هزاران کودک دیگر در سیمای مدرسه‌های ویران شده؛ رؤیای صلح جهانی و فتح نهایی را در سر می‌پرورانند.

در جهانی که سخنان تکراری و بی‌اثر سیاست‌مداران به‌جای عمل، سکوت را رقم می‌زند، این کودکان در برابر مرگ خاموش گرسنگی، تشنگی و جنگ مقاومت می‌کنند. آن‌ها جثه‌های نحیفی هستند که در برابر ظلم و بی‌عدالتی؛ صدای مظلومیت انسان در قرن ۲۱ اند و تنها تقاضایشان زندگی و آزادی است.

امروز بیش از هر زمان، این وظیفه و مسئولیت بر دوش همه ماست که در برابر این فاجعه انسانی، سکوت را بشکنیم و بلند فریاد زنیم. جهان اسلام باید بسیج شود، همدل و هم‌زبان، تا برگ دیگری از اتحاد و همبستگی در برابر این #جنایت_بی‌سابقه ورق بخورد. بدون نیاز به سلاح و جنگ، با همت و اراده‌ای انسانی و ملی، می‌توان این محاصره را شکست، می‌توان جان‌های نادیده گرفته شده را نجات داد و صدای کودکان ستم‌دیده را به گوش جهانیان رساند.

همبستگی با کودکان مظلوم فلسطین یعنی حضور آگاهانه و مسئولانه در پهنه عالم و امکانی برای فریاد بلند عدالت‌خواهانه، برای آزادی انسان و برای‌ آنکه جهان بداند رد خون مظلومان هیچ‌گاه از صحنه ظلم جائران پاک نمی‌شود. کودکان فلسطینی نسلی هستند که در برابر ورق‌ زدن صفحات تلخ تاریخ، نه زانو زد و نه خاموش ماندند. کودکان فلسطینی نماد شکست‌ناپذیری امیدند.

جوانه‌های سبزی هستند که در خاک مقدس مقاومت رشد می‌کنند. باشد که همبستگی با فلسطینیان، سرآغاز حرکتی باشد بزرگ‌تر از دیوارهای ترک خورده‌ی ظلم و سرکوب و تجاوز و این همبستگی تبدیل به فریاد بلند کودکی شود که هنوز به زندگی چشم امید دوخته و وجدان‌های خفته بشریت را به پاسخگویی انسانی و اخلاقی فرامی‌خواند.