به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عراقی واع، مقام ارشد بهداشتی عراق از ابراز آمادگی بغداد برای کمک به زخمی شدگان غزه‌ای خبر داد.

صالح الحسناوی وزیر بهداشت عراق از آمادگی کامل بغداد برای پذیرش مجروحان فلسطینی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی این کشور خبر داد.

وی بیان کرد: بر اساس تصمیمات و دستورات دولت، وزارت بهداشت عراق برای پذیرش مجروحان فلسطینی چه در مراکز درمانی دولتی و چه در بیمارستان‌های خصوصی از آمادگی کامل برخوردار است.

این در حالی است که پیش از این، دفتر اطلاع‌رسانی دولتی در نوار غزه آمار مربوط به تجاوز و نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین را در دویستمین روز جنگ علیه نوار غزه به‌روزرسانی کرد.

بر اساس آمار این مرکز، رژیم صهیونیستی در ۲۰۰ روز گذشته مرتکب ۳۰۲۵ مورد جنایت کشتار جمعی با ۴۱هزار ۱۸۳ شهید یا مفقود شده که از این تعداد پیکرهای ۳۴هزار ۱۸۳ شهید به بیمارستان‌ها انتقال یافته است و ۷۰۰۰ نفر هنوز مفقود هستند. ۷۷هزار ۱۴۳ نفر هم مجروح شده‌اند.

۱۴۷۷۸ نفر از شهدا کودک هستند که ۳۰ کودک بر اثر قحطی و گرسنگی جان خود را از دست داده اند و ۹۷۵۲ نفر از شهدا زن هستند. بر این اساس ۷۲ درصد شهدای غزه زن و کودک هستند. ۱۷هزار کودک در نوار غزه پدر و مادر یا یکی از آنها را از دست داده اند.

۴۸۵ نفر از شهدا کادر درمان و ۶۷ نفر آنها از نیروهای دفاع مدنی هستند.

در این مدت ۱۴۰ خبرنگار هم به شهادت رسیده‌اند.

۱۱هزار زخمی برای دریافت مداوای لازم باید به خارج از نوار غزه اعزام شوند و ۱۰هزار بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند و به معالجه نیاز دارند.

یک میلیون و ۹۰ هزار نفر از ساکنان نوار غزه به علت پیامدهای ناشی از آوارگی به بیماری‌های مسری مبتلا هستند که ۸۰۰۰ نفر آنها به عفونت کبدی دچار هستند.

۶۰هزار زن حامله در نوار غزه به علت فراهم نبودن مراقبت‌های پزشکی در معرض خطر قرار دارند و ۳۵۰هزار بیمار صعب العلاج به علت وارد نشدن دارو با مرگ مواجه هستند.

در ۲۰۰ روز جنگ نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیش از ۵۰۰۰ نفر بازداشت و ربوده شده‌اند که ۳۱۰ نفر آنها از کادر درمان و ۲۰ نفر خبرنگار هستند.

از هفتم اکتبر گذشته تا کنون حدود ۲ میلیون نفر در نوار غزه آواره شده‌اند و ۱۸۱ مقر دولتی به صورت کلی، ۱۰۳ مدرسه و دانشگاه به صورت کلی و ۳۰۹ مدرسه و دانشگاه به صورت جزئی، ۲۳۹ مسجد به صورت کلی و ۳۱۷ مسجد به صورت جزئی و سه کلیسا از سوی اشغالگران هدف قرار گرفته و تخریب شده‌اند.

رژیم صهیونیستی ۸۶هزار واحد مسکونی را به صورت کامل و ۲۹۴هزار واحد مسکونی را به صورت جزئی تخریب کرده است به طوری که دیگر مناسب زندگی نیستند.

۳۲ بیمارستان و ۵۳ مرکز بهداشتی از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده و ۱۶۰ مرکز بهداشتی و ۱۲۶ خودرو امدادی هدف حمله اشغالگران قرار گرفته است.

۲۰۶ مرکز آثار باستانی و میراث فرهنگی نوار غزه هم هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

در ۲۰۰ روز گذشته بیش از ۷۵۰۰۰ تُن مواد منفجره بر سر مردم غزه ریخته شده و خسارت مستقیم وارد شده به نوار غزه در برآوردهای اولیه، بیش از ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است.