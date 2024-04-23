بهمن جعفری در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آخرین وضعیت طرح لاستیکسازی خرمآباد، اظهار داشت: اختصاص منابع مالی برای عملیاتیشدن این پروژه در سفر رئیسجمهور به لرستان تصویب شده است.
لاستیکسازی همچنان در مرحله دریافت تسهیلات
وی عنوان کرد: اختصاص اعتبار و تسهیلات برای این طرح اقتصادی در بانک صنعت و معدن مصوب شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه در حال حاضر این طرح اقتصادی در شرف عقد قرارداد با بانک صنعت و معدن است، افزود: میطلبد که بانک زودتر اقدام به عقد قرارداد دراینرابطه کند.
جعفری، گفت: این طرح اقتصادی مقداری گیر تضامین داشت که فکر میکنم طی ماه جاری قرارداد پرداخت تسهیلات به این طرح اقتصادی منعقد شود.
وعده افتتاح کارخانه تولید کاغذ از سنگ الیگودرز در تابستان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصوبه دیگر سفر رئیسجمهور به لرستان یعنی احداث کارخانه آهک هیدراته پلدختر، افزود: الان این طرح ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: خردادماه این طرح به بهرهبرداری میرسد.
جعفری همچنین با اشاره به طرح تولید کاغذ از سنگ شهرستان الیگودرز، گفت: این طرح نیز در بین مصوبات سفر رئیسجمهور به لرستان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: این طرح نیز تابستان سال جاری به بهرهبرداری میرسد.
تشریح آخرین وضعیت طرح شمش منیزیم الیگودرز
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به طرح شمش منیزیم الیگودرز با حجم سرمایهگذاری هزار میلیارد تومان بهعنوان یکی دیگر از طرحها و مصوبات سفر رئیسجمهور به لرستان، گفت: این طرح به دلیل یک سری مسائل و مشکلات هنوز آغاز نشده است.
جعفری، بیان داشت: دو بار برای این طرح مزایده برگزار شد که هیچ بخش خصوصی دراینرابطه مشارکت نکرد.
وی عنوان کرد: در این راستا طرح را عوض کردند، الان در مرحله انتخاب پیمانکار هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تأکید بر اینکه معدن و زمین نیز در داخل شهرکهای صنعتی به این طرح واگذار کردهایم، افزود: آغاز عملیات اجرایی این طرح نیز بهار سال جاری آغاز میشود.
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