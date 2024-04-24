به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلد از مجموعه «سمفونی رنگ، هارمونی خط» پنجشنبه ۶ اردیبهشت در سالن اصلی برج آزادی رونمایی میشود.
اینکتاب شامل آثار، مقالات پژوهشی، یادداشتهایی از هنرمندان و پژوهشگران هنر ایران و گزیده آثاری از هنرمندان دارای نوآوری و خلاقیت فردی در رشتهها و رویکردهای مختلف تجسمی است که گروه هنر معاصر با مدیریت اعظم السادات محمد باغبان با همکاری انتشارات مهر نوروز آن را رونمایی میکند.
حمید شانس، سهراب هادی، نظامالدین امامیفر، بهنام زنگی، بابک بهاری و منوچهر موغاری از اساتید سخنران این مراسم هستند.
«سمفونی رنگ هارمونی خط ۲»، دومین کتاب گروه هنر معاصر است که با هدف شناساندن قابلیتهای هنرمندان جوان در انواع گرایشها و رویکردها از سنتی تا مدرن،عرضه شده است.
مراسم رونمایی از این کتاب پنجشنبه ۶ اردیبهشت از ساعت ۱۷ در برج آزادی تهران برگزار می شود.
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