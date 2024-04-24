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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۴

پاکستان:

آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند

آمریکا باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری خط لوله صلح را پرداخت کند

یک مقام مسوول پاکستان گفته است اگر آمریکا اجازه تکمیل خط لوله صلح را ندهد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری را به ایران پرداخت کند.

به گزارش خبرنگار مهر قرارداد خط لوله گاز ایران و پاکستان یا همان خط لوله صلح در سال ۲۰۰۹ منعقد شد قراردادی ۲۵ ساله برای برای ساخت خط لوله‌ای که از مرز ایران تا نواب شاه به فاصله ۷۸۱ کیلومتر می‌رود، مورد مذاکره قرار گرفت. این خط لوله قرار بود ۶۶۵ کیلومتر از استان بلوچستان پاکستان و ۱۱۵ کیلومتر از استان سند عبور کند. این خط لوله بیش از ۱۱۰۰ کیلومتر در ایران از میدان گازی پارس تا منطقه مرزی پاکستان در بلوچستان کشیده شده است و هنوز در خاک پاکستان یک کیلومتر هم کشیده نشده است.

پاکستان با وجود نیاز به گاز طبیعی به علت کمبود انرژی از زمان شروع این پروژه، مشکلات متعددی داشته است که تکمیل آن را به تعویق انداخته است. اما ایران سهم خود از ساخت این خط لوله را تکمیل کرده است.

پاکستان باید تا ۲۰۲۴ بخشی را که از قلمروی آن می‌گذرد، تکمیل کند و اگر موفق به این کار نشود، ۱۸ میلیارد دلار غرامت به ایران بپردازد.

سال گذشته وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد این مشکلات را با شرکای مربوط به این پروژه یعنی ایران و آمریکا مطرح کرده است. این اظهارات باعث عکس‌العمل رئیس کمیته حساب‌های عمومی در پاکستان شد

نور اعلم خان، رئیس این کمیته گفته بود: «اگر آمریکا اجرای این پروژه خط لوله گاز توسط ایران و پاکستان را تأیید نمی‌کند، باید جریمه آن را بپردازد. آمریکا باید استانداردهای دوگانه را کنار بگذارد. آمریکا با هند برای تأمین نیازهای انرژی آن مماشات می‌کند اما پاکستان را به‌همین دلیل مجازات می کند»

سال گذشته به دنبال عدم پیشرفت این پروژه ۲۵ ساله تهران به اسلام آباد هشدار داد که اگر بخشی از پروژه خود را تا مارس ۲۰۲۴ به پایان نرساند، موضوع را برای ثبت شکایت و گرفتن خسارت به یک دادگاه بین المللی خواهد برد. ایران اعلام کرده که به دلیل عدم تمایل اسلام‌آباد در تکمیل بخشی از این پروژه که در خاک پاکستان قرار دارد، ۱۸ میلیارد دلار ضرر کرده است.

پس از اینکه ایران اعلام کرد ممکن است این پرونده را به دیوان بین‌المللی داوری ببرد، پاکستان به سرعت برای کاهش احتمال ضرر و زیان خود وارد عمل شد و تصمیماتی گرفت که قبلاً از آن اجتناب کرده بود.

اکنون با سفر رئیس جمهور به اسلام آباد جواد اوجی وزیر نفت از اشتیاق پاکستانی‌ها به تزریق گاز به خط لوله آی‌پی خبر داد و گفت: پاکستان برای تسریع در این کار در حال تنظیم قرارداد با شرکت‌های مختلف است.

به گفته وزیر نفت با اقدام‌هایی که انجام خواهد شد، امیدواریم طبق قرارداد بین‌المللی که بین ایران و پاکستان امضا شده است، در دوران فعالیت دولت سیزدهم شاهد صادرات گاز به پاکستان باشیم.

بر اساس این گزارش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و فشار واشنگتن بر اسلام‌آباد یکی از دلایل اصلی تأخیر در تکمیل این خط لوله اعلام شده‌است. گازی که قرار است پاکستان از طریق این خط لوله از ایران وارد کند، برای امنیت انرژی این کشور ضروری است اکنون با سفر وزیر نفت به این کشور و تلاش پاکستانی‌ها برای جلوگیری از جریمه باید منتظر ماند و دید که آیا پاکستانی‌ها می‌توانند برای جلوگیری از پرداخت جریمه هنگفت پیشگیری کند و حتی انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کند یا باید در انتظار بد عهدی جدید و پیشرفتی محدود برای ممانعت از جریمه ۱۸ میلیارد دلاری از سوی این کشور باشیم.

کد مطلب 6087389

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    نظرات

    • ش.ع IR ۱۴:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      30 8
      پاسخ
      بجای جریمه کلاهک بدن و۲۰۰فروند هم جنگنده
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      44 7
      پاسخ
      چرا اینقدر پاکستانی‌ها از آمریکا می ترسند؟ واقعا عزت و استقلال چیز خوبی است که باید قدرش را بدانیم.
      • IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        8 3
        چون همه خرج و مخارج زندگی پاکستانی ها از جیبه آمریکاس .
    • علی عباسی IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      33 8
      پاسخ
      ایران خوب شناخته است آمریکاراوقتی میگویدشیطان بزرگ است خوب شیطان جز شیطنت کاری بلد نیست بکنداولین سلاحش هم تحریم است
    • فریدون IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      31 6
      پاسخ
      ترس یعنی داد و ستد با دلار که در اختیار آمریکاست باید اجازه برداشت داده شود و آمریکا در کل دنیا درصد برمی‌دارد آمریکا همین که قدرت دنیا شده در تمام ورود و خروج دلار دست آمریکاست اگر بتوانند بریگس را سر جای اش بزارند دیگه قدرت آمریکا نصف خواهد شد جنگ اکراین یکی از دلایل میباشد که آمریکا مقابل روسیه دبکشتبب
      • ناشناس RO ۲۳:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        5 11
        خواهشن کارشناس نشو که کارشناسهای خودمون الان بیکارهستند و چیزهایی رو بخواه که محال نباشه
    • حسین شرافت IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      24 2
      پاسخ
      ارتش پاکستان بودجه ندارد. و بخش زیادی از بودجه ارتش پاکستان را امریکا پرداخت می کنه البته در ظاهر امریکا سالی یک میلیارد دلار ب ارتش پاکستان کمک می کنه ولی چند برابره این پول را از پاکستان و کشورهای دیگه دزدی و غارت می کنه اگر استقلال سیاسی وجود داشت پاکستان نباید حلقه ب گوش امریکا باشه ،
    • IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      5 6
      پاسخ
      اوه اوه یواش داداش
    • کمیسر IR ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      9 6
      پاسخ
      اگه خط لوله هم تکمیل میشد 18میلیارد گاز تا چند قرن پولش 18میلیارد دلار نمیشد 🤣🤣
    • IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      17 6
      پاسخ
      این بریکس کی رامیفته تا بخوره تو سر دلار آمریکا هم یکم گیچ مگ بشه قیافه ترامپ چقدر خنده‌دار میشه اون وقت
    • مجید IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      22 4
      پاسخ
      پاکستان همیشه دو رنگ عمل می‌کند یعنی حرف یک چیز وعمل کار دیگری انجام می‌دهد
    • آوا IR ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      16 5
      پاسخ
      حالا نمیشه ازشون نگیرین گناه دارن، اون غرامتی که از عراق گرفتین چکارش کردین؟
      • شهرام نصیری IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        1 1
        برای وطن فروشی و خود تحقیری مثل تو چه ربطی داره ،
    • امین میرزائی RO ۱۸:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      21 5
      پاسخ
      روز به روز به ایران بیشتر افتخار میکنم... شاید 50درصد کشورهای دنیا بدون اجازه امریکا آب هم نمیخورند....
    • خاکی IR ۱۸:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      13 0
      پاسخ
      خاک برسرپاکستان
    • IR ۱۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      13 7
      پاسخ
      چرا به مردم سیستان و بلوچستان گاز نمیدهند . خط لوله برا پاکستان و هند میشه کشید ولی برا ایرانی ها نمیشه
      • سید عباس سین IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        6 0
        چرا نمیدن؟ استان گیلان یکی از استان‌های موفق در گازرسانی است که داره اونجا کار میکنه داداش.
      • AE ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        2 8
        بلوچستان صدای مظلومان هست چون غیرت دارن نباید گاز داشته باشند
      • حسین IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        0 0
        گاز خونگی برای شهرای جنوبی و خونگی به صرفه اولا نیست دوما خیلی حادثه خیزه بخاطر گرمای هوا الان بندرعباس لوله کشی شده تو محله ها ولی از ۱۰۰درصد ده درصد ثبت نام کردن و گاز گرفتن
      • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        0 0
        جو نده داداش اونجا رو دارن گاز میدن!
      • مهران IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        1 0
        الان مگه گاز ندارن با سواد
    • حسن GB ۱۸:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      6 2
      پاسخ
      تحریم‌های آمریکا بلااثر است!
    • حسین IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      4 7
      پاسخ
      عضو بریکس همین الان هستیم ولی بدون fatf فایده نداره و نمیشه معامله کرد
      • محمد اقدس پور IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
        7 0
        اگر می‌دونستی fatf چه مصیبتیه حتی از شنیدن اسمش حالت بهم میخورد با عضو این جرصومه بودن نیازی به جاسوس اقتصادی نیست
    • IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      3 1
      پاسخ
      چک بدن یا نقد؟؟؟
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      2 1
      پاسخ
      باید بگونه ای عمل شود که با افرایش فشار ، گشایشهایی ایجاد شود و کار به دادگاه بین المللی و احیانا مجازات مالی پاکستان نرسد .
    • IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      5 4
      پاسخ
      زمانی خواهد رسید که روس ها با سلاح اتمی شان به حیات شیطان بزرگ و متحدانش پایان خواهند داد
    • داریوش IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
      4 4
      پاسخ
      حالا مثلاً ۱۸میلیارد نده میخواید چیکارش کنید. آمریکا ۱۸ میلیارد که نمیده هیچ تازه تحریم های جدید هم تو راه
    • IR ۰۰:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      10 5
      پاسخ
      حقیقت تلخه ولی امریکا را باید باهاش رفیق شد تا به مقاصد رسید. وگرنه. قدرت بلامنازع هست. هم چین وهم روسیه اینا میدونن. وامریکا ستیزی شون. ۵۰ و۵۰. هست. وسعی میکنن. زیاد روابطشون. بد نشه. بیاییم. مقداری در دیپلماسی تجدید نطر کنیم. نه اینکه صلح کنیم. ولی. کار کنیم که.برد برد باشه
      • ناشناس IR ۰۳:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
        0 0
        فقط میتونم بگم که مرگ بر آمریکا شیطان بزرگ مرگ بر آمریکا از یادمان نخواهد رفت تا نابودی آمریکا مرگ بر منافقین پست تر از کفار
    • IR ۰۱:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 2
      پاسخ
      وقتی پاکستان هیچ اقدامی برای ساخت لوله گاز انجام نداده چرا ایران سهم خودرا ساخته. حالا باید التماس پاکستان را کند.
    • IR ۰۴:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      سلام خدمت اون دسته کسایی ک هنوز خودشونو یا به نفهمی زدن ک نمیشه فهموندشون یا اون دسته ک هنوز نفهمیدن ایران ابرقدرت اگ نبود آمریکا امونش نمیداد پس یکم چشماتونو وا کنید اینقدر وطن فروش و کثیف نباشید
    • Farshid123456789 IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      3 0
      پاسخ
      این‌پاکستانی‌ها‌‌ازهمه‌بدترند..حواستون.. بهشون..باشه‌‌‌..تمام.تروریست.ها.تو.خاک.پاکستان.م.باشند..
    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      ترس از آمریکا و ایران خصوصا ایران هراسی هر کشوری را وادار به عکس‌العمل احتیاطی می‌کند پاکستان با لوله گاز ایران امنیت انرژی خود را به خطر می‌اندازد باید سطح اطمینان را الا برد در حمله اخیر به پاکستان نیز این حساسیت بیشتر شد ،باید دید حل مشکل عدم اعتماد چگونه خواهد بود توازن قدرت ایران و پاکستان بهم
    • خسروجردی IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 1
      پاسخ
      شماره حساب بدید سریع پرداخت میکنن فقط منتظرشما هستن
    • سعید IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      به نظرم باید پرونده شکایت رو به جریان بندازیم ولی نه به نیت گرفتن خسارت از پاکستان بلکه به نیت فشار بر آمریکای جنایتکار تا تحت فشار پاکستان مجبود به تمکین بشه البته این خط لوله فقط شامل پاکستان نیست ونهایتا به چین میرسه و اونها هم باید در فشار به آمریکا کمک کنند تا مجبود به تمکین بشه دنیا دنیای زوره
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      نظرات بیهوده که برخی فکر میکنند درست میشه.
    • سید IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      اونم مثل غرامت وجریمه عراق به ایران هاپولی میشه.
    • عرفان IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      پا کستان درست شده توسط انگلیس و آمریکا هست توی منطقه یی عربها اسراییل درست کرد توی منطقه مان پاکستان درست کرد برای کنترل کردن منطقه توسط پاکستان منطزر خطرات باشید توسط پاکستان

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