گزارش روزانه بورس ۵ اردیبهشت؛ رشد ۱۰۶۹ واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز چهارشنبه (۵ اردیبهشت) با رشد ۱۰۶۹ واحدی به ۲,۳۰۴,۴۴۸ واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۴۶۵۰ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات امروز ۱۱.۴ میلیارد سهم بود که طی ۳۴۸,۰۶۸ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۷۵,۹۳۷.۷ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۹,۶۰۹,۵۸۵.۲۱۵ میلیارد ریال شد.

امروز فملی، شبندر و فایرا نمادهای سبز پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای پارسان، فولاد و کگل از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند.

در فرابورس نیز نمادهای فجهان، شگویا و وسپهر بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای آریا، آریان و ساروج نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.