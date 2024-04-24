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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۵۰

رشد ۳۹۰۰ واحدی صبحگاهی شاخص کل با انتشار یک خبر مثبت

رشد ۳۹۰۰ واحدی صبحگاهی شاخص کل با انتشار یک خبر مثبت

شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز با رشد ۳۹۰۰ واحدی به ۲,۳۰۷,۲۷۸ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در شروع معاملات امروز چهارشنبه (۵ اردیبهشت) با رشد ۳۹۰۰ واحدی به ۲,۳۰۷,۲۷۸ واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۲۳۵۳.۶۸ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات تاکنون ۱.۱۴۳ میلیارد سهم بود که طی ۵۳,۷۷۳ معامله دادوستد شده و ارزش کل این معاملات نیز به ۷,۳۶۳.۶۳۲ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۹,۶۳۷,۳۶۶.۳۳۷ میلیارد ریال شد.

به گزارش مهر، روز گذشته (۴ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه، فعالیت شرکت‌های بورسی را از این مالیات معاف کرد که این مساله موجب رشد شاخص کل در آغاز معاملات روز چهارشنبه شد.

کد مطلب 6087226
زهره آقاجانی

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