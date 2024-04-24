پیشگیری از بیماری های قلبی با سبک زندگی سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، منیر ظفرنژاد افزود: سیزدهمین کنگره تخصصی فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی که در نهمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران برگزار می‌شود همزمان با نوزدهمین سالگرد فعالیت‌های شاخه قلب انجمن فیزیوتراپی ایران است و این کنگره سه روزه که از ۵ الی ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مرکز همایش‌های بیمارستان قلب شهید رجایی با مشارکت ۱۵ انجمن علمی قلبی برپا می‌گردد بزرگ‌ترین کنگره سالانه قلبی در ایران است.

دبیر اجرایی گروه فیزیوتراپی ادامه داد: دلیل اهمیت برگزاری کنگره‌های تخصصی در زمینه قلب نسبت به سایر کنگره‌ها، این است که به بررسی و تبادل نظر در مورد بیماری‌های قلبی به عنوان عامل اصلی مرگ و میر در ایران (۴۶ درصد) می‌پردازد. اهمیت دیگر این کنگره چون همیشه انتقال تجارب و یافته‌های علمی بین رشته‌ای و آشنایی با نقش تخصص‌های مرتبط با قلب در درمان و پیشگیری از بیماری‌های قلبی است.‌

مسئول شاخه قلب انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: امسال برگزاری این کنگره با هفته سلامت نیز همزمان شده و در نتیجه زمان مناسبی برای آگاهی بخشی و اطلاع رسانی در مورد علل، شیوع و پیشگیری از بیماری‌های قلبی در سطح جامعه است. ضمن اینکه، بالا بردن دانش و آگاهی جامعه نسبت به فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی می‌تواند کمک بزرگی در پیشگیری از مشکلات قلبی داشته و بار هزینه‌های بالای درمان را کاهش دهد.

وی افزود: ریسک فاکتورهای قابل کنترل قلبی از مواردی است که برای کاهش ابتلاء به بیماری‌های قلبی باید تبلیغات وسیعی در مورد آنها انجام گیرد.

این فیزیوتراپیست، با عنوان این مطلب که انجمن قلب آمریکا همراه با انستیتو بین المللی سلامت در آخرین گزارش مشترک منتشر شده در سال ۲۰۲۴، ریسک فاکتورهای قلبی را به دو دسته تقسیم کردند، گفت: دسته اول ( Core health behavior ) که شامل پایین بودن فعالیت‌های فیزیکی، تغذیه ناسالم، خواب نامناسب و مصرف سیگار است و دسته دوم(Core health factors) شامل کلسترول، قند و فشارخون بالا، چاقی و استرس است. تغذیه سالم و افزایش فعالیت‌های فیزیکی دو فاکتور مهمی هستند که می‌توانند بر بسیاری از موارد بالا تأثیر گذار باشند.

دبیر اجرایی گروه فیزیوتراپی کنگره افزود: از آنجا که بیماری‌های قلبی عامل اصلی مرگ و میر در جهان و ایران است، توصیه و تشویق شهروندان به داشتن یک سبک زندگی سالم می‌تواند به میزان قابل ملاحظه‌ای از شیوع بیماری‌های قلبی جلوگیری کند.

وی ادامه داد: شاخه قلب انجمن فیزیوتراپی امسال نیز برنامه‌های تخصصی خود را در سه روز برگزار می‌کند. مباحث فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی مطرح شده شامل ۶ پانل تخصصی از جمله پانل رویکرد فیزیوتراپی در نارسایی قلبی، پانل رویکرد فیزیوتراپی در هایپرتنشن، پانل رویکرد فیزیوتراپی در ICU قلب، پانل رویکرد فیزیوتراپی در دیابت، پانل مشترک با انجمن نارسایی قلب با عنوان «فعالیت فیزیکی و ورزش در بیماری‌های قلبی عروقی»، و پانل مشترک با انجمن پرستاران قلب با عنوان «چالش‌های بازتوانی قلبی» است.

وی افزود: کارگاه‌های آموزشی نیز شامل فازهای ۱، ۲و همچنین فاز ۳ بازتوانی قلبی، کارگاه احیای قلبی ریوی و کارگاه آموزشی تنفس، توانبخشی و توانمند سازی ساختارهای حیاتی بدن با استفاده از روش‌های توازن ذهن و تنفس دیافراگمی، هستند. به علاوه، مباحث رویکرد فیزیوتراپی در بیماری‌های عروق محیطی، آموزش الکتروکاردیوگرام ویژه فیزیوتراپیست ها، بررسی رادیوگرافی ریه در بخش‌های ویژه و ارائه مقالات منتخب است.

ظفرنژاد در پایان گفت: در کنگره امسال جمعی از اساتید فیزیوتراپی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، شیراز، گیلان، جندی شاپور و هرمزگان حضور خواهند داشت که بر غنای علمی کنگره افزوده خواهد شد.