ترخیص کالا از گمرک؛ مراحل ترخیص + هزینه ها

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ترخیص کالا از مهم‌ترین موارد در زمینه صادرات و واردات می‌باشد و اهمیت بسیار زیادی در این زمینه دارد. اگر کالایی را از خارج کشور وارد کنید، این کالا ابتدا به اداره گمرکی رفته و باید برای ترخیص آن مراحل لازم را انجام دهید. همچنین بالعکس اگر بخواهید کالایی را هم صادر کنید باز هم این فرایند تکرار شده و ابتدا کالا به گمرک رفته و بعد از ترخیص، اجازه صادر و خروج از کشور را دریافت می‌کند. حال برای اینکه بتوانید برای ترخیص کالای خود از گمرک عمل کنید، لازم است که مراحل این کار را به خوبی شناخته و راجب قوانین آن اطلاعات لازم را داشته باشید. در این مقاله قصد داریم سیر تا پیاز مراحل ترخیص کالا از گمرک را برایتان توضیح دهیم. همراه ما باشید.

ترخیص کالا چیست و در چه مکانی انجام می‌شود؟

قبل از هرچیزی می‌خواهیم شما را کمی بیشتر با این مسئله آشنا کرده و سپس به سراغ بررسی مراحل انجام آن می‌رویم. در واقع ترخیص کالا یک فرایند اداری و مالی است که باید آن را طی کرده تا بتوانید کالای وارد شده به کشور را از گمرک آزاد کنید. وقتی کالا وارد کشور می‌شود ابتدا به گمرک رفته تا برخی از هزینه‌ها مثل مالیات، سود بازرگانی، حقوق گمرکی و هزینه کلی تسهیلاتی که در صادرات و واردات کالا استفاده شده را روی آن محاسبه کنند. اما مسئله اینست که این فرایند ساده نیست و مراحل پیچیده‌ای دارد که باید به درستی طی شوند.

به دنبال این موضوع بعضی از شرکت‌ها، قوانین مورد نیاز برای ترخیص را مطالعه کرده و به افراد کمک می‌کنند تا بتوانند کالاهای خود را هرچه سریع‌تر ترخیص کنند. البته شرکت‌هایی نیز در این زمینه تمامی مراحل ترخیص را برای شما انجام می‌دهند. گزدرازی در زمینه ترخیص کالا فعالیت دارد و می‌توانید برای دریافت مشاوره جهت ترخیص کالاهای خود از گمرک با این شرکت تماس بگیرید.

در اداره گمرک فردی به نام ترخیص‌کار وارد کار می‌شود که وظیفه ترخیص کالا از گمرک را برعهده دارد و باید تمام قوانین و مراحل ترخیص کالا را به خوبی بشناسد و به کلیه روندهای آن مسلط باشد.

لازم است بدانید محل ترخیص به نوع کالای شما بستگی دارد، اما در برخی مواقع ممکن است در صورت درخواست صاحب بار، محل ترخیص را تغییر داده و کالا را به یک گمرک دیگر بفرستند.

مراحل ترخیص کالا از گمرک

همانطور که گفتیم برای دریافت کالا یا اجناس خود از گمرک باید مراحلی را طی کنید.

اما به طور کلی مراحل ترخیص کالا از گمرک عبارت‌اند از:

دریافت کردن کالا توسط گمرک و دریافت قبض انبار گمرکی

دریافت پکینگ لیست و پرو

دریافت مجوز ثبت سفارش بازرگانی

انجام هماهنگی‌های مورد نیاز برای بازرسی کالاها در گمرک

ایجاد پرونده‌های لازم برای تخصیص ارز و حواله‌های بانکی

انتخاب شرکت حمل و نقل

تنظیم پیش‌نویس دوراظهاری

تهیه و آماده‌سازی اسناد مورد نظر

اظهار کالاها در سامانه EPL

دریافت کردن کوتاژ اظهارنامه

پرینت اظهارنامه

کنترل و ارزیابی کالاها در گمرک

دریافت کردن مجورهای لازم

چک کردن تعرفه‌های گمرکی

بررسی کردن اظهارنامه و همخوانی بار با آن

پرداخت کردن هزینه‌های گمرکی و عوارض گمرکی در صندوق

بارگیری و تحویل گرفتن کالا

خروج کالا و انتقال آن به کشور

در ادامه مقاله برخی از این مراحل را به‌طور گسترده‌تر برایتان توضیح داده‌ایم.

ثبت اظهارنامه

پس از ورود کالا به گمرک اولین کاری که باید انجام دهید اینست که اظهارنامه صادرات و یا واردات را کامل کرده و اطلاعات لازم را در آن ثبت کنید. این کار با مجهز شدن سیستم گمرک به سامانه EPL به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. پس از اینکه اطلاعات خود را ثبت کرده و مدارک لازم را ارائه کردید، در صورت تأیید، یک شماره سریال و یا شماره عطف به شما تحویل داده خواهد شد که مهم است و باید آن را نگه دارید.

دریافت کوتاژ (احراز هویت)

در مرحله بعد پس از اینکه اسناد چک شد، نوبت احراز هویت که در بخش مربوطه انجام می‌شود. بعد از اینکه هویت صاحب بار تأیید شد، شماره ثبت یا همان کوتاژ را ثبت می‌کند و بعد از این مرحله برای او اظهارنامه صادر می‌شود. این برگه باید با مهر و امضا پرسنل گمرک باشد.

کنترل و ارزیابی کالا

پس از طی مراحل بالا، با توجه به نوع بار، احتمالاً سه گزینه برای شما وجود دارد. نکته مشترک بین همه این گزینه‌ها اینست که لازم است کالا توسط یک یا چند ارزیاب گمرک، بررسی و کنترل شود. در این مرحله ابتدا مقدار بار و سپس مطابقت آن با اسناد و موارد دیگر بررسی می‌شود و در صورت نبود هیچ‌گونه مشکلی در این مرحله، در قسمت دایره ارزش با بررسی‌های کامل، ارزش آنها مشخص می‌شود.

اخذ مجوز

برای خروج کالا از گمرک مجوزهایی لازم است که این مجوزها در این مرحله گرفته می‌شوند. مثلاً برخی اجناس و کالاها مثل تجهیزات پزشکی، بهداشتی، تجهیزات مخابراتی و رادیویی، انرژی اتمی و … به اخذ مجور نیاز دارند.

بررسی تعرفه

مرحله بررسی تعرفه به صورت مجازی انجام می‌شود. به عبارت ساده‌تر در این مرحله از ترخیص اجناس، کالا با اسناد مربوطه، توسط کارشناسان بررسی شده و کارهای مربوط برای ایجاد مدارک و امضاهای مورد نیاز انجام می‌شود و سپس کالای وارداتی، تأیید نهایی دریافت می‌کند.

هزینه ترخیص کالا از گمرک

در صورت طی کردن مراحل بالا با موفقیت و تأیید آنها، نوبت به پرداخت هزینه آزادسازی کالا می‌رسد. همانطور که قبل‌تر هم ذکر کردیم در پایان فرایند ترخیص کالا از گمرک باید هزینه‌های مربوطه را نیز پرداخت کنید. در واقع پس از طی مراحل بالا، صاحب بار باید هزینه‌ای را پرداخت کند که این هزینه توسط کارشناسان اداره گمرک تعیین می‌شود که با پرداخت این هزینه، پروانه سبزی که توسط گمرک صادر می‌شود را دریافت می‌کنید.

پس از اینکه مراحل مالی ترخیص را انجام دادید و پروانه سبز را دریافت کردید می‌توانید کالاها و اجناس خود را از گمرک ترخیص کنید. هزینه ترخیص کالاها از گمرک با توجه به نوع کالا مشخص می‌شود و این مقدار در انواع اجناس باهم متفاوت است. جدا از هزینه ترخیص، هزینه‌های دیگری نیز مثل پرداخت هزینه انبارداری هم پیش روی شما قرار دارد که برای ترخیص و بارگیری باید ابتدا این هزینه‌ها را متقبل شوید.

اجازه بارگیری بعد از پرداخت هزینه‌ها

بعد از پرداخت هزینه‌های ترخیص کالا از گمرک، برگه ترخیصیه یا قبض انبار برای کالاهای شما صادر می‌شود. با این برگه می‌توانید کالای خود را از انبار گمرک تحویل بگیرید. در واقع بدون این قبض گمرک مجوز بارگیری را صادر نمی‌کند. پس هزینه انبارداری را به مسئول نگهداره پرداخت کرده و قبض انباردار را دریافت کنید.

خروج کالا از گمرک

آخرین مرحله ترخیص کالا که پیش روی شما قرار دارد، خروج کالا از گمرک است. برای این کار باید فیش انبار را از انباردار دریافت کنید زیرا این مدرک نشان می‌دهد که انباردار کالای شما را تحویل داده است. پس از انجام این مراحل و دریافت این فیش، وسیله نقلیه‌ای که می‌خواهید کالا را با آن خارج کنید انتخاب کرده و بار خود را از کمرگ ترخیص می‌کنید.

سخن پایانی

در اینجا شما را با تمام مراحل ترخیص کالا از گمرک آشنا کردیم. مراحل گفته شده را به خوبی در نظر داشته باشید تا در زمان ترخیص کالا با مشکلی روبه رو نشوید. در صورت نیاز می‌توانید از افراد متخصص در این حرفه مشورت بگیرید.

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