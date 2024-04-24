به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که ثبت سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ برای دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم دوره متوسطه اول، یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم همچنین پایه‌های تحصیلی آمادگی ۲ (استثنایی)، اول ۲ (استثنایی)، اول ۳ (استثنایی) و اول تکمیلی (استثنایی) از امروز (چهارشنبه پنجم اردیبهشت) آغاز شده، قیمت کتاب‌های درسی پایه‌های تحصیلی به جز پایه‌های ورودی هفتم و دهم اعلام شده است.

دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی باید به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به‌نشانی my.Gov.ir یا پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش به‌نشانی my.medu.ir یا سامانه irtextbook.ir مراجعه کنند.

این در حالیست که دانش‌آموزان و اولیا آنان، در صورت تمایل می‌توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و۶ رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، "رمز عبور" ورود به سامانه است.

دانش آموزان اتباع باید به جای کد ملی، کد اتباع در سامانه سیدا و به جای شماره سریال شناسنامه، ۶ رقم یک (۱۱۱۱۱۱) وارد کنند.

کتاب‌های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره‌های تحصیلی، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع می‌شود.

قیمت کتاب‌های درسی به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش، به طور میانگین ۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.

بدین ترتیب قیمت کتاب‌های درسی در پایه تحصیلی اول ابتدایی ۷۱ هزار تومان است که این رقم برای ششمی‌ها ۱۰۲ هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت کتاب‌های درسی پایه هشتم برای دانش‌آموزان دختر ۱۴۹ هزار تومان و برای دانش‌آموزان پسر ۱۵۲ هزار تومان، پایه نهم ۱۵۷ هزار تومان و پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک ۲۱۱ هزار تومان، دوازدهم ریاضی و فیزیک ۱۶۴ هزار تومان؛ علوم تجربی یازدهم و دوازدهم نیز به ترتیب ۲۰۲ و ۱۵۴ هزار تومان است که این رقم برای پایه یازدهم و دوازدهم رشته علوم‌انسانی ۱۸۵ و ۱۶۷ هزار تومان و برای یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌های رشته علوم و معارف اسلامی نیز به ترتیب ۲۴۱ و ۲۱۸ هزار تومان اعلام شده است.