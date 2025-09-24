به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف حکمی رئیس گروه هماهنگی طرح و برنامه‌های تحصیلی دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در یک برنامه رادیویی با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید و «بهار تعلیم و تربیت» به دانش‌آموزان، اولیا و فرهنگیان، اظهار داشت: آغاز مهر، طراوت و شادابی خاصی را به جامعه می‌بخشد و طبیعت علمی کشور را زنده می‌کند.

حکمی با بیان اینکه مدرسه جایگاهی والا و مقدس دارد و انسان‌سازی در آن اتفاق می‌افتد، ادامه داد: حضور منظم دانش‌آموزان در مدرسه نه‌تنها باعث انسجام یادگیری می‌شود، بلکه پایه‌های علمی و مهارتی آنان را محکم‌تر کرده و برای آینده‌شان برنامه‌ریزی مطمئن‌تری ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت دوره اول متوسطه و فرآیند سرنوشت‌ساز هدایت تحصیلی در پایان پایه نهم گفت: انتخاب رشته، همان نقطه آغاز مسیر شغلی و تحصیلی هر فرد است که تمام عمر او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و این تصمیم مهم در بستر مدرسه شکل می‌گیرد.

رئیس گروه هماهنگی طرح و برنامه‌های تحصیلی دوره اول متوسطه همچنین شناسایی استعدادها را دومین رکن اساسی موفقیت دانش‌آموزان دانست و افزود: معلمان و مشاوران مدارس با بررسی عملکرد روزانه دانش‌آموزان، استعدادهای واقعی آنان را کشف کرده و اطلاعات دقیق این ارزیابی‌ها را در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دهند. چنین شناختی موجب می‌شود انتخاب رشته بر اساس توانمندی‌های واقعی صورت گیرد و آینده‌ای موفق برای دانش‌آموز رقم بخورد.