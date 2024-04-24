به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «تایتانیک نسخه مناسب برای خانوادههای ایرانی» ساخته فرنوش صمدی که رونمایی از آن در فستیوال تورنتو ۲۰۲۳ بود، نامزد دریافت روبان نقرهای ایتالیا شد.
روبان نقرهای، جایزه سینماییِ فرهنگیِ ملی است که از سال ۱۹۴۶ میلادی تاکنون از طرف اتحادیه ملی روزنامهنگاران سینمای ایتالیا همه ساله اهدا میشود. این جایزه قدیمیترین جایزه اروپایی و دومین جایزه قدیمی در جهان است.
برندگان این جایزه در تاریخ ۶ ماه می (۱۷ اردیبهشت) در شهر رم کشور ایتالیا طی مراسمی معرفی میشوند.
در این فیلم کوتاه صدف عسگری، حامد ادوای، محمد حیدری، امیررضا رنجبران، ملیکا پازوکی، مجتبی بتوندی، محمد اثنا و با حضور بهناز جعفری ایفای نقش کردهاند و تهیهکنندگان آن فرنوش صمدی، امیررضا پاشا و فابریس پریل کلیاش هستند.
نظر شما