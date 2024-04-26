باید در هر دو نیمه با صلابت بازی کنیم/ تفکر ما باید جهانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام ملتهای فوتسال ۲۰۲۴ آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است به مصاف قرقیزستان رفت و با نتیجه پر گل ۶ بر یک به پیروزی رسید. به دنبال برتری ازبکستان برابر ویتنام، تیم ملی کشورمان باید جمعه ۷ اردیبهشت در مرحله نیمه نهایی به مصاف ازبکستان برود. شاگردان وحید شمسایی علاوه بر صعود به نیمه نهایی، جواز حضور در جام جهانی ۲۰۲۴ ازبکستان را هم کسب کردند.
جواد اصغری مقدم بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر به بررسی وضعیت تیم ملی در این مسابقات پرداخت. این پیشکسوت فوتسال در خصوص دیدار تیم ملی ایران برابر قرقیزستان گفت: در این بازی نیمه اول را با استرس بازی کردیم که موجب شد نتیجه نزدیکی در این نیمه رقم بخورد. اما نتیجهای که در پایان به دست آمد نشان دهنده اختلاف واقعی ما با حریفان آسیایی است. البته نباید این صحبتها باعث شود استرس بازیکنان بیشتر شود. هدف اول تیم ما صعود به جام جهانی بود که به آن رسیدیم و نباید فراموش کنیم که هر بازی ۲ نیمه دارد و با باید در هر ۲ نیمه مثل نیمه دوم بازی با قرقیزستان شاداب و با انرژی بازی کنیم.
باید در هر دو نیمه با صلابت بازی کنیم
وی ادامه داد: در هر تورنمنتی ممکن است تیمها در شروع مسابقات خوب و با صلابت بازی نکنند اما نباید فراموش کرد که تفکر ما باید جهانی باشد و با تمام احترامی که به تیمهای آسیایی قائل هستیم باید به این بازیها به چشم دیدارهای تدارکاتی نگاه کنیم. در دیدار برابر قرقیزستان به مراتب نسبت به دیدارهای اول بهتر بودیم اما نقطه ضعفی که به چشم به آمد این بود که نیمههای اول را خوب شروع نمیکنیم و خوب بازی نمیکنیم و به نیمههای دوم امید داریم و از آنجا که میدانیم نیمه دوم آخرین فرصت است و نیمه دیگری وجود ندارد به همین دلیل با تمرکز بالاتری بازی میکنیم. تیم ما این توانایی را دارد که از همان ابتدای نیمه اول خوب بازی کند که این روند باید اصلاح شود.
ازبکستان فاصله زیادی از ما دارد
این کارشناس فوتسال در خصوص تیم ملی ازبکستان هم گفت: ازبکستان تیم خوبی است و با برنامه بازی میکند. ولی طبیعتاً قابل قیاس با تیم ایران نیست و فاصله زیادی با فوتسال ایران دارد و میتوانیم با یک برد خوب راهی فینال شویم.
امیدوارم افغانستان راهی جام جهانی شود
وی در خصوص تیمهای راه یافته به پلی آف برای کسب سهمیه چهارم قاره آسیا گفت: همه تیمهایی که برای کسب سهمیه جام جهانی مبارزه خواهند کرد از کیفیت بالایی برخوردارند اما امیدوارم تیم افغانستان بتواند این سهمیه را کسب کند.
بازیکن پیشین تیم ملی فوتسال در پایان برای تیم ملی کشورمان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد فوتسالیستهای ایرانی به راحتی قهرمانی این مسابقات را از آن خود کنند.
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