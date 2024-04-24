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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۱۲

مدیر کل امور عشایر استان اردبیل خبر داد؛

دومین جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر اردبیل با شرکت ۷ کشور خارجی

دومین جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر اردبیل با شرکت ۷ کشور خارجی

اردبیل_ مدیر کل امور عشایر استان اردبیل گفت: دومین جشنواره بین‌المللی کوچ عشایر با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی های تولیدی عشایر برگزار می‌شود.

حاتم طهماس‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: دومین جشنواره بین المللی کوچ عشایر با اهداف و معرفی ظرفیت‌ها و تولیدات جامعه عشایری و حفظ و احیا و معرفی فرهنگ، هنر، آداب و سنن و صنایع دستی و نمایش جایگاه بی بدیل جامعه عشایری در زمینه‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین فراهم ساختن آشنایی اقوام و تبادل افکار و تجارب عشایر کشور برگزار می‌شود.

وی گفت: جشنواره با حضور و مشارکت ۷ استان گلستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان، فارس و کرمانشاه اجرا خواهد شد.

مدیرکل امور عشایر استان تصریح کرد: در این جشنواره ۷ کشور شامل افغانستان، مغولستان، ترکمنستان، عراق قزاقستان، ترکیه، پاکستان و نیجریه حضور خواهند داشت.

طهماس پور گفت: در جشنواره دو روزه شهر جعفرآباد صنایع دستی، پخت غذای سنتی، محصولات عشایر، لباس سنتی، آیین‌های موسیقی، رقص و عاشیق و بازی‌های بومی و محلی شامل چلینگ آغاجی، قییش کوتی، اسب سواری، شتر کوچ برتر برای عموم به معرض نمایش گذاشته خواهد شد.

کد مطلب 6088139

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