افزایش ۴۱ درصدی مصوبات سفر رییس جمهور در حوزه آبرسانی گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیرساخت‌های آبرسانی گناباد به رشد ۴۱ درصدی عملکرد مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری و هیأت دولت به شهرستان گناباد در حوزه آبرسانی اشاره و اظهار کرد: برای دور نخست سفر استانی ۵۰۰ میلیارد ریال طرح برای شهرستان گناباد تعریف شده بود، در حالی که افزون بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال طرح در حوزه آبرسانی در این شهرستان در دست اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه ۷۰ درصد از آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی گناباد از طریق خط انتقال و ۳۰ درصد از سایر بخش‌ها تأمین می‌شود، بیان کرد: ۱۶ کیلومتر از خط انتقال آب این شهرستان تعیین تکلیف شده و ۱۶ کیلومتر آن فرسوده و نیازمند اصلاح است.

وی با بیان اینکه گناباد از شهرستان‌های پیشگام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است افزود: تأمین زیرساخت‌های آبرسانی واحدهای نهضت ملی مسکن و رفع مسائل و مشکلات آبرسانی این واحدها رویکرد مهم فعالیت‌های این شرکت است.

امامی میزان برداشت سالانه آب از چهار هزار و ۵۰۰ چاه آب شرب استان خراسان رضوی را ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه عنوان و تصریح کرد: با هدف تأمین آب شرب پایدار و کاهش مشکلات این بخش بیش از سه هزار میلیارد ریال طرح توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در یک سال اخیر در شهرستان‌های استان اجرا شده است.