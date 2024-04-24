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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۱۱

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی:

افزایش ۴۱ درصدی مصوبات سفر رییس جمهور در حوزه آبرسانی گناباد

افزایش ۴۱ درصدی مصوبات سفر رییس جمهور در حوزه آبرسانی گناباد

گناباد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: افزون بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال طرح در حوزه آبرسانی در شهرستان گناباد در دست اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امامی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات زیرساخت‌های آبرسانی گناباد به رشد ۴۱ درصدی عملکرد مصوبات سفر استانی رئیس جمهوری و هیأت دولت به شهرستان گناباد در حوزه آبرسانی اشاره و اظهار کرد: برای دور نخست سفر استانی ۵۰۰ میلیارد ریال طرح برای شهرستان گناباد تعریف شده بود، در حالی که افزون بر یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال طرح در حوزه آبرسانی در این شهرستان در دست اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی با بیان اینکه ۷۰ درصد از آب مورد نیاز مناطق شهری و روستایی گناباد از طریق خط انتقال و ۳۰ درصد از سایر بخش‌ها تأمین می‌شود، بیان کرد: ۱۶ کیلومتر از خط انتقال آب این شهرستان تعیین تکلیف شده و ۱۶ کیلومتر آن فرسوده و نیازمند اصلاح است.

وی با بیان اینکه گناباد از شهرستان‌های پیشگام در اجرای طرح نهضت ملی مسکن است افزود: تأمین زیرساخت‌های آبرسانی واحدهای نهضت ملی مسکن و رفع مسائل و مشکلات آبرسانی این واحدها رویکرد مهم فعالیت‌های این شرکت است.

امامی میزان برداشت سالانه آب از چهار هزار و ۵۰۰ چاه آب شرب استان خراسان رضوی را ۱۴ هزار و ۵۰۰ لیتر در ثانیه عنوان و تصریح کرد: با هدف تأمین آب شرب پایدار و کاهش مشکلات این بخش بیش از سه هزار میلیارد ریال طرح توسط شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی در یک سال اخیر در شهرستان‌های استان اجرا شده است.

کد مطلب 6088147

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