به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای سینمایی «پهلوان هرگز نمیمیرد» و «پهلوان واقعی» در آستانه فرارسیدن روز فرهنگ پهلوانی از شبکههای مختلف تلویزیونی برای اهالی ورزش پهلوانی و علاقهمندان فیلمهای پهلوانی به نمایش درمیآید.
قرار است این ۲ فیلم روز جمعه هفتم اردیبهشت از شبکههای نمایش، جام جم یک و جام جم ۳ و شبکه امید روی آنتن برود.
محمد کریمی تهیهکننده و کارگردان هر 2 اثر گفت: فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد» و «پهلوان واقعی» در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص احیای ورزش زورخانهای و توسعه فرهنگ علوی ساخته شدهاند و تاکنون نیز بارها از شبکههای مختلف تلویزیونی روی آنتن رفته و حالا برای پخش مجدد در کنداکتور شبکههای نمایش، جام جم و امید قرار گرفته است.
وی که هم اکنون فیلم مذهبی «نذر بی بی» را هم آماده نمایش دارد، اظهار کرد: فیلم «پهلوان هرگز نمیمیرد» در نوبت اکران سینماهای «هنر و تجربه» است. «پهلوان هرگز نمیمیرد» تولید سال ۱۳۹۸ است و بازیگرانی چون سعید کریمی، جعفر دهقان، شیوا خسرومهر، پریسا گلدوست، مهدی فقیه، حمید کریمی، رحمان مقدم، حشمت آرمیده، کیانوش گرامی و ... در آن ایفای نقش میکنند. «پهلوان واقعی» هم با بازی فریبا ترکاشوند، ابوالفضل بیات، حمید دبستانی، عباس بابایی، صفر اجلی و حمید کریمی روز جمعه ساعت ۲۳ از شبکه امید پخش میشود.
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