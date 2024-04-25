اختصاص ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اصلاح مسیل و شبکه آب ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام ظهر روز پنجشنبه در دیدار با معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور، گفت: سازمان‌های امدادرسان نظیر؛ سازمان مدیریت بحران و هلال احمر همواره در مواقع بحران در کمک‌رسانی به مردم نقش‌آفرین بودند.

وی افزود: استان ایلام ۶۳ درصد کوهپایه و کوهستانی و ۳۷ درصد دشت است که در مقایسه با سایر استان‌های کشور شرایط خاص خود را دارد. امسال از نظر میزان نزولات جوی با سال ۹۸ برابر و حتی میزان بارش بیشتر بود که در سال ۹۸ خسارات جانی و زیرساختی و مالی زیادی وارد شد اما امسال با نگاه فنی و کارشناسی و با تدابیر پیش‌گیرانه، پاک‌سازی و لایروبی و گابیون‌بندی امسال با وجود افزایش نزولات جوی، تلفات و خسارت نداشتیم و وزیر کشور اخیراً در نشست شورای راهبردی تصادفات و ستاد سفرهای نوروزی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد از مدیریت سیل در استان ایلام قدردانی کرد.

نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به فرسودگی شبکه آب و فاضلاب و مسیل‌ها در استان ایلام، عنوان کرد: در نشستی مشترک با حضور دکتر مخبر معاون اول رییس‌جمهور و وزیر نیرو مصوب شد که ۱۸ هزار میلیارد ریال برای اصلاح مسیل‌ها و شبکه آب و فاضلاب استان ایلام اختصاص یابد که این اعتبار به‌صورت مشترک و برابر بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو تامین می‌شود.

بهرام‌نیا با اشاره به صدای توأم با لرزش زمین در شهرستان چرداول، گفت: این صداها ناشی از حرکت و فعل و انفعالات صفحات و لایه‌های زیرین زمین است که تحقیقات این موضوع توسط دو تیم زمین‌شناسی و لرزه نگاری درحال بررسی است که امیدواریم اعتبارات این موضوع تامین شود.

وی از رییس سازمان مدیریت بحران کشور خواست تا تجهیزات و امکانات خاص و ماشین‌آلات مورد نیاز استان، در اختیار هلال احمر و نهادهای خدمات‌رسان قرار گیرد.

استاندار ایلام ادامه داد: انتظار داریم که خسارت‌های ناشی از سیل و دیگر بحران‌ها در موعد مقرر پرداخت شود.

بهرام‌نیا تاکید کرد: ضرورت دارد خسارات ناشی از سیل سال ۹۸، به خسارت‌دیدگان پرداخت شود.

وی با اشاره به نزولات جوی و خسارت به محصولات کشاورزی در شهرستان دهلران، یادآورشد: ۱۰ هزار و ۸۰ هکتار از اراضی بخش مرکزی، موسیان و دشت‌عباس در شهرستان دهلران در بارندگی‌های اخیر دچار خسارت شد که انتظار می‌رود در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه و به شیوه‌های دیگری به این کشاورزان کمک شود.

نماینده عالی دولت در استان ایلام بیان داشت: برای ایجاد ۱۰۰ سازه سنگی و ملاتی آبخیزداری، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که درخواست تامین این مبلغ اعتبار داریم.