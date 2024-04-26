جشنواره نوآوری و فناوری دانش آموزی در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سعادتی شامگاه پنج شنبه در نشست خبری دومین جشنواره نوآوری و فناوری دانش آموزی موسوم به رینوفست، گفت: آموزش و پرورش همواره بر ترویج نوآوری و فناوری میان دانشآموزان که آیندهسازان کوچک کشور هستند، تاکید داشته و اقدامات مؤثری را انجام داده که یکی از این اقدامات، اعلام حمایت از برگزاری رویداد رینوفست است.
وی از استقبال ۷۴۵۰ دانشآموز از رویداد فناوری و نوآوری رینوفست در سال گذشته خبر داد و افزود: با توجه به پایهگذاری این رویداد طی سال گذشته، امسال آموزش و پرورش تلاش مینماید ظرفیت را برای جامعه ۷۳۳ هزاری دانشآموزی استان و جامعه بزرگ دانشآموزی کشور مهیا نماید. این رویداد با اهداف آموزش و پرورش هم راستا بوده و گامی بنیادین در راستای تحقیق اهداف عالیه نظام آموزشی است.
وی با تبیین اهمیت فناوری و نوآوری در نظام آموزشی، خاطرنشان کرد: برای تقویت و داشتن برنامه بلند مدت فناورانه در حوزه آموزش عمومی باید از همان مقطع ابتدایی شروع کرده و در این حوزه سرمایهگذاری کرد.
مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی با اشاره به رویکرد تحولی آموزش و پرورش، اظهار کرد: در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان نقشه راه دستگاه تعلیم و تربیت بر نوآوری کارآفرینی و خلاقیت نیز در کنار سایر ویژگیهای یادگیری تاکید شده است و ما تلاش داریم تا این بستر را خارج از کلاس درس و آموزش رسمی و در بستر فوق برنامه ایجاد نمائیم و برگزاری جشنواره فناوری و نوآوری دانشآموزی و ایجاد مدارس خلاق نیز در همین راستا انجام میشود.
سعادتی با اشاره به آثار علمی و تربیتی و آموزشی برپایی رویدادهای فناوری و نوآوری، بیان کرد: ما به رینوفست توجه ویژهای داریم و خود را موظف میدانیم تا از طرحهای فناورانه دانشآموزان حمایت کنیم، چرا که امیدواریم روزی برسد که این جشنواره به رویدادی بینالمللی تبدیل شود تا با استفاده از این فرصت ضمن تقویت نقاط قوت، نقاط ضعف را نیز شناسایی کرده و جهت برطرف کردن آنها برنامهریزی کنیم. شهر تبریز نیز با توجه به ظرفیتها و سابقه خود این قابلیت را دارد که میزبان رویدادهای ملی و بینالمللی شود.
مدیر کل دستگاه تعلیم و تربیت استان هدف عمده از برگزاری جشنواره فناوری و نوآوری دانش آموزی را پرورش خلاقیت و ایدههای دانشآموزان دانست و گفت: ارائه این طرحها توسط دانشآموزان و بازدید تعدادی دیگر از نمایشگاه رینوفست، ممکن است اثرات آموزشی بلند مدت داشته و آینده فناوری کشور را تضمین کنند.
این مقام مسئول با اشاره به فعالیتهای پژوهشی در پژوه پژوهش سراهای مدارس نواحی و مناطق متعدد استان، اظهار کرد: پس از برگزاری جشنواره رینوفست در سال گذشته شاهد فعال شدن تعدادی از پژوهشسراهای غیر فعال در استانمان بودیم. همچنین تعداد طرحهای ارائه شده توسط برخی از مناطق کم برخورد برخوردار استان مانند منطقه نظر کهریزی چشمگیر بود و این اتفاق، رویدادی امیدبخش برای دادن انگیزه و ایجاد خلاقیت در بین دانشآموزان به ویژه دانشآموزان مناطق محروم به شمار میآید.
وی ادامه داد: در سال گذشته به تمامی دان آموزان شرکت کننده در این رویداد گواهی شرکت در دوره و به نفرات برتر جوایز ارزشمندی اهدا شد و امسال نیز برنامههای متفاوتی اجرا خواهد شد.
وی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه آموزش و پرورش متعلق به تمامی ایرانیان است، خاطرنشان کرد: جهت افزایش مشارکت دانش آموزان در رویداد فناوری و نوآوری رینوفست و تبیین اهمیت موضوع، نیازمند همکاری رسانهها هستیم.
رضا کریملو، مدیرعامل سازمان ربع رشیدی نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه رویداد رینوفست نخستین بار طی سال گذشته با انجام تغییر تغییرات صورت گرفته در رینوتکس ۲۰۲۳ به صورت جامعتر در بخش نمایشگاهی جشنواره و رویدادهای مختلف برگزار شد، اظهار کرد: این اقدام مورد توجه و استقبال معاونت علمی فناوری و ریاست جمهوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و زون تخصصی و جداگانهای برای دانش آموزان تحت عنوان رینوفست و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان در نظر گرفته شد.
وی اضافه کرد: امسال این رویداد در سه مرحله و به صورت سلسله رویدادی برگزار میشود و جامعه مخاطبان این رویداد دانشآموزان معلمان مربیان و مؤسسات آموزشی میباشند، این بستر برای مؤسسات آموزشی نیز فراهم شده است تا توانمندی و دستاوردهای خود را در حوزه نوآوری و فناوری نمایش دهند.
وی با بیان اینکه زمان احتمالی برگزاری رینوفست ۲۰۲۴ مهرماه خواهد بود، اظهار کرد: امسال، خدمات و امتیازات ویژهتری برای دانشآموزان و مؤسسات آموزشی جهت تقویت حضور خروجی محور بودن رویداد در نظر گرفته شده و بخش تخصصی نیز اضافه شده است.
مدیرعامل سازمان ربع رشیدی با بیان اینکه به دنبال کیفیسازی رویداد جشنواره علمی فناوری دانشآموزی رینوفست هستیم، خاطرنشان کرد: هدف اصلی در این رویداد، ترویج و تقویت روحیه فناورانه در بین دانشآموزان و اولویت یافتن فناوری و نوآوری است، ایدههایی که شاید در آینده تبدیل به محصول شوند که در این راستا ریلگذاری متفاوتی نسبت به سال گذشته انجام شده است.
وی در بخش پایانی سخنانش با ابراز امیدواری نسبت به تداوم مسیر فناوری و نوآوری دانشآموزی، بیان کرد: امید است رینوفست ۲۰۲۳ فتح بابی برای تداوم این مسیر باشد، سال گذشته شاهد ثبتنام در بیش از ۷۰۰۰ فیلد در بخشهای مختلف نمایشگاهی، مسابقات و سایر بخشها بودیم و حدود ۱۵۰۰ دانش آموز در این رویداد شرکت کردند.
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