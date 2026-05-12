به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا شکوهی امیرآبادی، مدیر مسابقات و المپیادهای علمی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و دبیر بخش نمایشگاه مجازی دست‌سازه‌های هشتمین جشنواره ملی پروژه‌های دانش آموزی فرهیختگان جوان، گفت: تاکنون بیش از ۳۰۰۰ اثر از اقصی نقاط کشور در بخش نمایشگاه دست سازه‌ها به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

شکوهی بیان کرد: بخش نمایشگاه دست‌سازه‌ها در واقع یکی از مهم‌ترین و پر مخاطب ترین بخش های جشنواره است. در این بخش دانش‌آموزان می‌توانند دستاوردهای عملی و خلاقانه خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در شش محور اصلی طراحی شده که هر کدام با یکی از رویکردهای مهم آموزشی در جهان امروز مرتبط است. محور نخست علوم، فناوری و مهندسی (STEM) است. رویکرد STEM یکی از مهم‌ترین تحولات آموزشی در جهان محسوب می‌شود و تلاش می‌کند آموزش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات را به صورت یکپارچه ارائه دهد. در این رویکرد دانش‌آموزان به جای حفظ فرمول‌ها، با پروژه‌های عملی، طراحی مدل‌ها، رباتیک و برنامه‌نویسی درگیر می‌شوند. چنین فعالیت‌هایی باعث تقویت تفکر تحلیلی، خلاقیت مهندسی و مهارت حل مسئله می‌شود.

شکوهی افزود: STEM مخفف چهار حوزه Science ،Technology ،Engineering و Mathematics یعنی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است. در روش‌های سنتی، علوم، ریاضی یا فناوری معمولاً به صورت جداگانه تدریس می‌شدند و دانش‌آموز گاهی نمی‌توانست ارتباط میان آنها را درک کند. اما در رویکرد STEM دانش‌آموز با یک مسئله واقعی مواجه می‌شود و برای حل آن باید از دانش علمی، تفکر ریاضی، طراحی مهندسی و ابزارهای فناوری به صورت همزمان استفاده کند.

وی اذعان کرد: محور دوم محیط‌زیست و زمین است. دانش‌آموزان در این بخش می‌توانند درباره موضوعاتی مانند انرژی‌های پاک، مدیریت پسماند، حفاظت از منابع طبیعی، آب و خاک و تغییرات اقلیمی پروژه‌هایی ارائه دهند. چنین فعالیت‌هایی علاوه بر یادگیری علمی، حس مسئولیت اجتماعی و نگرش اخلاقی نسبت به طبیعت را تقویت می‌کند.

شکوهی توضیح داد: محور سوم علوم انسانی، فرهنگی و اجتماعی است. در این بخش دانش‌آموزان می‌توانند درباره موضوعاتی مانند هویت فرهنگی، روابط اجتماعی، خانواده، رسانه، صلح و همدلی پژوهش کنند.

وی بیان کرد: محور چهارم هنر خلاق و رسانه است. هنر در آموزش معاصر به عنوان ابزاری مهم برای پرورش خلاقیت و بیان هیجانات شناخته می‌شود. فعالیت‌هایی مانند نقاشی، تصویرسازی، اینفوگرافیک، کمیک یا موشن‌گرافیک به دانش‌آموزان کمک می‌کند مفاهیم علمی و اجتماعی را به زبان بصری بیان کنند. همچنین در دنیای امروز که رسانه‌ها نقش گسترده‌ای در زندگی انسان دارند، تقویت سواد رسانه‌ای یکی از اهداف مهم آموزش محسوب می‌شود.

شکوهی اظهار داشت: محور پنجم خلاقیت، ایده‌پردازی و نوآوری است. در این بخش دانش‌آموزان می‌توانند اختراعات، نمونه‌های اولیه محصولات یا ایده‌های حل مسئله خود را ارائه دهند. این محور با رویکرد تفکر طراحی در آموزش ارتباط دارد؛ و محور ششم عکاسی علمی، معماری و مستندنگاری تصویری است. در این بخش دانش‌آموزان با نگاه علمی و هنری به محیط اطراف خود نگاه می‌کنند و پدیده‌های طبیعی، معماری شهری یا زندگی اجتماعی را ثبت می‌کنند. این فعالیت‌ها مهارت مشاهده دقیق، تحلیل بصری و روایتگری را در دانش‌آموزان تقویت می‌کند و به نوعی ترکیبی از علم و هنر محسوب می‌شود.

دبیر بخش نمایشگاه دست سازه های جشنواره در پایان گفت: امیدوارم چنین جشنواره‌هایی بتواند فضای امید، خلاقیت و انگیزه را در میان دانش‌آموزان تقویت کند. هدف ما این است که نوجوانان احساس کنند ایده‌ها و توانایی‌های آنها دیده می‌شود و می‌توانند در ساختن آینده جامعه نقش داشته باشند. جشنواره فرهیختگان جوان در واقع تلاشی برای پرورش نسلی است که با دانش، خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و روحیه همکاری بتواند آینده‌ای روشن‌تر برای جامعه رقم بزند.