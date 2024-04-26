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۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۵۴

مقام نظامی صهیونیست:

حمله به رفح برای اسرائیل فاجعه‌بار خواهد بود

حمله به رفح برای اسرائیل فاجعه‌بار خواهد بود

افسر ذخیره و رئیس سابق شعبه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی درباره خطر کمین راهبردی جنبش حماس در صورت حمله زمینی به رفح هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «اسرائیل زیو» سرلشکر ذخیره و رئیس سابق شعبه عملیات ارتش رژیم صهیونیستی درباره پیامدهای حمله زمینی گسترده به رفح هشدار داد و تاکید کرد که چنین عملیاتی «بسیار خطرناک» است.

این مقام نظامی صهیونیست اذعان کرد که حماس در حال تدارک یک کمین راهبردی برای ارتش اسرائیل در صورت حمله زمینی گسترده به رفح است که برای اسرائیل فاجعه‌بار خواهد بود.

وی افزود: با توجه به این واقعیت که رفح علاوه بر حساسیت مصر و آمریکا نسبت به آن، مکان بسیار دشوار و شلوغی برای جنگیدن است، هر گونه عملیات زمینی گسترده در رفح دارای ریسک بالا و خطرناک‌تر از هر عملیاتی خواهد بود که ارتش تا کنون در نوار غزه انجام داده است.

اظهارات این مقام صهیونیست در حالی است که گروه‌های مقاومت فلسطین اعلام کرده‌اند که برای هرگونه سناریویی در صورت تجاوز مستمر رژیم اشغالگر به نوار غزه از جمله تهاجم زمینی به رفح آماده هستند.

کد مطلب 6089048

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    نظرات

    • محمد باغبادی IR ۱۴:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۷
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      مقاومت فلسطین پیروز است انشالله مرگ بر نتان یابو

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