بازگرداندن پسر بچه ۳ ساله به آغوش مادر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: اردیبهشت‌ماه امسال، زن جوانی هراسان به اداره یازدهم پلیس آگاهی مراجعه کرد و به کارآگاهان گفت، پسر بچه ۳ ساله‌ام هنگامی که در کوچه‌مان واقع در خیابان مختاری بازی می‌کرده به صورت ناگهانی ناپدید شده، از اهالی محل تحقیق کردم و آنها مدعی بودند که فرزندم توسط یک زن و مرد موتورسوار ربوده شده است؛ لطفاً کمک کنید.

وی افزود: بنا بر حساسیت موضوع، تیمی زبده از کارآگاهان اداره یازدهم برای تحقیقات میدانی پای در کوچه موردنظر گذاشتند و دوربین‌های زیادی را برای شناسایی مسیر تردد این پسربچه هدف بازبینی قرار دادند.

سردار گودرزی گفت: کارآگاهان در این شاخه از تحقیقات متوجه شدند که پسر بچه به سمت میدان راه‌آهن رفته و از آنجا ناپدید شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: تجزیه و تحلیل‌های اطلاعاتی کارآگاهان ادامه داشت تا اینکه مشخص شد، زن جوانی این پسربچه گمشده را در حوالی میدان راه‌آهن پیدا کره و او را به نزدیک‌ترین کلانتری تحویل داده است.

سردار گودرزی با بیان اینکه هیچ‌گونه آدم‌ربایی در این پرونده صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: پسر بچه ۳ ساله با تلاش‌های بی‌وقفه کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی به آغوش گرم خانواده خود بازگردانده شد.