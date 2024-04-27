به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا یکشنبه (۹ اردیبهشت) بارش رگباری باران در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق بوشهر و غرب هرمزگان ادامه خواهد داشت.

براساس اطلاعات هواشناسی، دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

همچنین سه شنبه (۱۱ اردیبهشت) سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود و بارش در ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و جنوب آذربایجان غربی رخ خواهد داد.

توصیه می‌شود فردا؛ اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت‌تأثیر، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحل همچنین سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی، تمهیدات لازم جهت حفاظت از تولیدات کشاورزی و احتیاط در انجام هرگونه عملیات کشاورزی.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده

آسمان تهران فردا (۹ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد، گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.