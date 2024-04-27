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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۲:۵۶

هشدار قرمز هواشناسی به کشاورزان؛ بارش موج‌های رگباری شدید از فردا

هشدار قرمز هواشناسی به کشاورزان؛ بارش موج‌های رگباری شدید از فردا

سازمان هواشناسی با پیش‌بینی بارش‌های پراکنده،‌ رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در برخی مناطق از ورود سامانه بارشی جدید به کشور طی روز سه‌شنبه خبر و به کشاورزان هشدار احتیاط داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا یکشنبه (۹ اردیبهشت) بارش رگباری باران در ارتفاعات کرمان و برخی مناطق بوشهر و غرب هرمزگان ادامه خواهد داشت.

براساس اطلاعات هواشناسی، دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

همچنین سه شنبه (۱۱ اردیبهشت) سامانه بارشی از غرب وارد کشور می‌شود و بارش در ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و جنوب آذربایجان غربی رخ خواهد داد.

توصیه می‌شود فردا؛ اجتناب از ترددهای دریایی به‌ویژه تردد شناورهای سبک و قایق‌های صیادی و تفریحی در مناطق تحت‌تأثیر، ممنوعیت شنا، اتخاذ تمهیدات لازم جهت فعالیت‌های ساحلی و فراساحل همچنین سکوهای نفتی و آماده‌باش برای مواجهه با خسارت احتمالی، تمهیدات لازم جهت حفاظت از تولیدات کشاورزی و احتیاط در انجام هرگونه عملیات کشاورزی.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده

آسمان تهران فردا (۹ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد، گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6090435
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • حادسه IR ۰۱:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      29 11
      پاسخ
      خدا رو شکر
      • رام IR ۱۱:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        27 72
        این بارش ها این موقع سال جز ضرر و زیان و خسارت به کشاورزان و باغداران حاصلی ندارد! بیخودی شکر نکنید!!
      • محمد IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        71 12
        شما فقط خودت رو نبین این همه آدم و زمین که دچار کم آبی هستن رو هم ببین برای باغ میشه کاری کرد که ضرر کم بشه ولی برای زمین و انسان راهی غیر از باران نیست اگه باران نیاد شما از کجا میخوای به زمین و درختاتون آب بدین الیه شکر بخاطر بارونش
      • محمد IR ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        26 4
        در جواب رام شما خودت رو نبین این همه آدم و زمین که دچار کم آبی هستن رو هم ببین برای باغ میشه کاری کرد که ضرر کم بشه ولی برای زمین و انسان راهی نیست اگر باران نیاد باغدار و کشاورز چطوری میخواد آب بده به محصولش الهی شکر بخاطر بارونش
      • جعفر IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        خدارو سپاس به میلیارد هابار واسه نعمتهایی که میده کسی که ناراحته که بارون میاد ایرانی نیست بسوز واسه این نعمتهایی که میبینی
      • US ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
        1 0
        برای همه ی محصولات که ضرر و زیان نیست شما بجای اینکه مردم تشویق به کفران نعمات الهی کنید یه واحد کشاورزی پاس کنید که دستتون بیاد چی به چیه. باران این فصل از سال رو نیسان میگن و آبش بشدت برای رفع بیماری های مختلف و برکت در زندگانی عالی هست. یا علی
    • رضا IR ۰۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      21 14
      پاسخ
      مسؤلین محترم اداره کل هواشناسی در گزارش‌ها به تمام ایران اشاره می‌کنند جز استان مرکزی حالا به چه دلیل نمیدونم
      • rebin SG ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        22 4
        چون استان مرکزی در راس بارش نیست ..یعنی به خدا بگو چرا استان شما توی این سامانه ضعیف عمل کرده در ضمن سراسر ایران درگیر این سامانه نیست زیاد به خودت فشار نیار
      • علیرضا IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        12 7
        خدا را شکر کنیم ناسپاسی نکنیم دوباره خشک سالی میشه
      • ممد IR ۱۸:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        3 1
        دایی چی رو گزارش کنند نباریدن باران همراه با بی ابری و وزش بادهای خورشیدی همراه با بارش شهاب سنگ، راضی شدی
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      23 12
      پاسخ
      خوب که چی
      • TR ۱۴:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        8 7
        دورغ میگن
    • کشاورز IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      48 8
      پاسخ
      خدارو صدهزارمرتبه شکر
    • RU ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      30 3
      پاسخ
      عالی
    • رضا US ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      46 10
      پاسخ
      خب کشاورز چیکار کنه چیکار میتونه بکنه که هشدار میدین بریم پلاستیک بکشیم رو ده هکتار زمین
    • جواد AE ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      13 9
      پاسخ
      انشاالله
    • ساقی IR ۱۳:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      46 5
      پاسخ
      هر چه از خدا آید خیر است و برکت و مصلحت ماست
      • بیگی GB ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        12 9
        شما کشاورز نیستید که شکر می کنید برای کشاورز رفته نه شکر زندگی یک سالش رو هوا است دولت ما هم برایش مهم نیست امسال کشاورز بمی ره بس شکر نداره
    • یاسین IR ۱۴:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      16 10
      پاسخ
      انشالله هر چی هست خیر باشه
    • مجتبی IR ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      15 11
      پاسخ
      هرچی قسمت باشه سیل بیاد همه راببرد
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      8 1
      پاسخ
      عالی است برای مناطق سردسیر ویبلاقی مانند کرمانشاه
      • یاحق IR ۱۹:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        1 2
        خدایا راضیم به رضایت
    • کشاورزخوزستانی IR ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      11 1
      پاسخ
      خداوندمیفرماید؛!چه بساازچیزیاضرری که خداوندبوسیله ی بلایا....بدتان آیدولی خیرتان درآن ضرراست...لذاخداهرچه سازدخوش است وماشکروحمدبه جامی آوریم.ومیفرماید.برستی که انسان کفوراست...یعنی اعتراض به امرالهی کفراست.
      • سید IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        اره بابا راست میگی . همه دنیا با علم و تکنولوژی همدیگه منطقه شونو بارش و اب و بارونشونو به خدمت گرفتن . ایران امیر یل منطقه هنوز دنبال هر چه اید خوش اید و حالا کو ببینیم چی میشه و ضرر پشت ضرر
    • گودرز عزیزی IR ۱۶:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      زمین ملک خداوند هست خودش بدونه ملکش چی میخواد یا نمیخواد
    • گودرز عزیزی IR ۱۷:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      زمین ملک خداوند هست خودش بدونه ملکش چی میخواد یا نمیخواد
    • علی IR ۱۷:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      5 1
      پاسخ
      خدایا شکرت.. بخاطر رحمت بی منتهایت بخاطر باران رحمتی که در اوج ناامیدی فرستادی
    • محمد IR ۱۷:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      3 1
      پاسخ
      خدارو شکر🥲
    • زلگرس IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      خدابا هزاران هزار بار شکرت
    • وحید IR ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      باد شدید و تگرک برا باغا آفته ضرره نابود میکنه
    • حسین ز IR ۱۷:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      3 0
      پاسخ
      دعای الهی عظم البلا خوانده شود بسیار کارساز است زیر آسمان شهر تون...
    • امیرعلی IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      2 0
      پاسخ
      خوب بود همین خیلی خوب است
    • هادی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      5 0
      پاسخ
      یا ایزد منان سیل بیاد همه را با خودش ببره از فقر و بدبختی و گرونی همه راحت بشن
    • محمد IR ۱۹:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      2 2
      پاسخ
      خدا دورت بگردم بارون این موقع نزن گردوهام خراب نکن میدونم دنبال خراب کردنی
      • حامد IR ۲۲:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        خدا را شکر مالک خودت هستی
      • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
        0 0
        خدا راشکر گذار کنید این باران رحمت الهی است هرچه اید خوش اید
      • IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
        0 0
        اگر بنده نااهل نباشه طمعکار و گناهکار نباشه خداوند ارحم الراحمین هست
      • hesam. IR ۰۱:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
        0 0
        خدایا شکرت همیشه شکر گزاریم
    • IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      امان از این پیش بینی های هواشناسی که از ده مورد یکیش درست از آب در میاد اونقدر گفتید قراره بارون بزنه و سیل بیاد امروز توی یکی از روستاهای هویزه استان خوزستان سر کمباین واسه برداشت گندم دعوا و درگیری و زد وخورد شدید ایجاد شد و کمباین بنده خدا رو با سنگ زدن ،نیروی انتظامی اگه نبود زخمی و کشته میداد
    • بنده IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      .پیامبر خدا فرمود حتی برگی که از درخت می افته یه حکمتی داره.بعد یه عده میان نظر میدن که این بارون خوبه یا بده.برین به درگاهش شکر کنین دعا کنید بارونش بی ضرر باشه.افتاااااد.
    • NL ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      0 0
      پاسخ
      کاش برنامه ای انجام میشد که این سیل و بارندگی را ذخیره یا به روشی به سفره های زیرزمینی هدایت میکردن ، حیف که به سادگی از این موضوع رد میشیم و فکری برای آینده نمیکنیم
    • یسنا IR ۰۰:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      1 0
      پاسخ
      الهی شکر
    • رضا IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خداوندا. یه مسکن هم به ما بده تا از بارانهای شما در امان باشیم. کشاورز عزیز وقتی خدارا شکر میکنین.کمی هم نصبت به محصول تان انصاف داشته باشید.
    • سیاوش AE ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ما کشاورزی م دیشت با تانکر آب خریدم دو نیم میلیون برام تمام شده دعا کنید بباره
    • مریم IR ۰۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدایا شکر بخاطر این همه نعمت و بارش باران هزاران هزار مرتبه شکرر
    • Nafas IR ۰۹:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      0 0
      پاسخ
      خدارا شکرکن رحمت روسرمون میریزه که مجبور نشیم ازکم آبی فاضلاب تصفیه شده بخوریمالحمدالله شکر
    • IR ۱۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      ان شاالله خدا خشکسالی و قحطی رو از بندگانش دور کنه

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