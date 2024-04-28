به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عادل ساری در نشست خبری که به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی و بسیج فرهنگیان در سالن جلسات هتل فجر اهواز برگزار شد، ضمن تبریک هفته عقیدتی سیاسی و هفته معلم، اظهار کرد: بسیج، تعالی معرفتی و نشاط معنوی به عنوان شعار محوری هفته عقیدتی سیاسی انتخاب شده است؛ نظر به اهمیت هفته معلم، مقام معلم یک مقام بی‌بدیل در جامعه است و وظیفه همه ما است که مقام معلم و مربی را گرامی بداریم.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان با بیان اینکه علامه بزرگ شهید مطهری سرآمد همه معلمان و مربیان است، تصریح کرد: امام راحل در خصوص شهید مطهری فرمودند خدمتی که ایشان به انقلاب داشته هیچ شخصی نداشته است؛ آثار ایشان بی‌بدیل است، اندیشه‌های نابی که ایشان به همراه رهبری امامین انقلاب امام راحل و مقام معظم رهبری داشته‌اند، باعث شده در مدت ۴۵ سال گذشته با وجود همه توطئه‌هایی که ضد انقلاب اسلامی صورت گرفته، انقلاب ما از مسیر اصلی خودش منحرف نشود، همچنین باعث شده از دل انقلاب سربازان بزرگی همچو حاج قاسم سلیمانی و برخی معلمانی که در حال فعالیت هستند بیرون آید.

وی افزود: در فتنه‌های اخیر شاهد هجمه‌های دشمنان بودیم که متوجه دانش آموزان شده است و معلمان در مقابل این فتنه‌ها و توطئه‌ها با دست خالی اما با تقوا ایستادگی و مقاومت کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان گفت: بزرگترین فتنه‌ای که علیه انقلاب طراحی شده این است که می‌خواهند نسل‌هایی که آینده انقلاب را می‌سازند، وجود نداشته باشند اما معلمان و مربیان، در جامعه نسل‌های آینده انقلاب را می‌سازند.

سرهنگ ساری با اشاره به در نظر گرفتن برنامه‌های مختلف از جانب سپاه و آموزش و پرورش به مناسبت هفته معلم، عنوان کرد: تشکیل ستاد هفته عقیدتی و معلم در شهرستان‌های خوزستان، ناحیه‌های مقاومت بسیج و حوزه‌های استان از اولین کارهای انجام شده در این راستا است.

وی با بیان اینکه هفته عقیدتی سیاسی تا پیش از این به روز عقیدتی معروف بود و تنها ۱۲ اردیبهشت را به عنوان روز معلم و روز عقیدتی می‌شناختیم، تصریح کرد: با توجه به اهمیتی که این هفته در سپاه و آموزش و پرورش دارد از روز عقیدتی سیاسی به هفته عقیدتی سیاسی معروف شده و در این خصوص سپاه به مدت یک هفته از هشتم تا چهاردهم اردیبهشت ماه برنامه‌های مختلفی را برگزار خواهد کرد.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان بیان کرد: دیدار ماندگار معلمان و مربیان که روز دوازدهم با مقام معظم رهبری سرآمد همه برنامه‌ها است که برای خوزستان ۵۵ سهمیه مربی و معلم در نظر گرفته شده است.

سرهنگ ساری با اشاره به روزشمار هفته عقیدتی سیاسی در بسیج، اظهار کرد: در روز اول که مصادف با هشتم اردیبهشت ماه است در سراسر خوزستان کنفرانس خبری برگزار می‌شود. در روز دوم در سراسر استان برنامه‌هایی نظیر برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، نشست اساتید و معلمان، جلسه‌های تبیین و گفت‌وگو پیرامون حجاب و تجلیل از اساتید و معلمان را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نشست‌های تربیتی در تمام پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد، محلات و حلقه‌های صالحان که بیشتر به موضوع شعار سال خواهند پرداخت از برنامه‌های روز سوم است.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان گفت: همچنین در مدارس، دانشگاه و مدارس الگوی صالحه که در اختیار سپاه هستند تبیین آثار و خدماتی را که شهید مطهری داشته است، خواهیم داشت؛ همچنین تجلیل از پژوهشگران و نواختن زنگ انشای مطهر در مدارس از دیگر برنامه‌های روز چهارم است؛ سپاه‌های استان و شهرستان در روز پنجم به همراه جمعی از فرهنگیان، مربیان، اساتید بسیجی و اساتید گروه‌های صالحان به دیدار نماینده ولی فقیه در خوزستان و ائمه جمعه خواهند رفت.

سرهنگ ساری با بیان اینکه همزمان با سراسر کشور در مدارس خوزستان زنگ سپاس معلم برای تبیین دستاوردهای انقلاب و جایگاه معلم نواخته خواهد شد، اظهار کرد: غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا توسط فرهنگیان، بسیجیان، اساتید و مربیان در روز پنجشنبه از دیگر برنامه‌ها به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی است که همراه با قرائت وصیت نامه شهدا خواهد بود؛ البته دیدار با خانواده شهدا از دیگر برنامه‌های این روز است.

وی افزود: در روز آخر هفته، در سراسر مصلی‌های کشور حضور در نماز جمعه به همراه مربیان عقیدتی سیاسی، حلقات صالحان و فرهنگیان انجام می‌شود که در استان مسؤول حوزه نمایندگی و نماینده مقام معظم رهبری در سپاه و در شهرستان‌ها نماینده ولی فقیه در نواحی مقاومت به ایراد سخن خواهند پرداخت.