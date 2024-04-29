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۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۴

فرماندار کرمانشاه خبر داد؛

اهدای تسهیلات نوسازی به واحدهای فرسوده روستایی کرمانشاه

اهدای تسهیلات نوسازی به واحدهای فرسوده روستایی کرمانشاه

کرمانشاه- فرماندار کرمانشاه از اهدای تسهیلات نوسازی به واحدهای فرسوده روستایی کرمانشاه خبر داد.محمدرضا آمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نوسازی و درجاسازی واحدهای فرسوده واقع در حریم ممنوعه

محمدرضا آمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نوسازی و درجاسازی واحدهای فرسوده واقع در حریم ممنوعه میراث فرهنگی روستاهای تابعه بر اساس مصوبات شورای مسکن استان در بخش‌های روستایی از جمله بیلوار، کوزران، ماهیدشت و فیروزآباد خبر داد و اظهار کرد: واحدهای فرسوده این مناطق می‌توانند صرف رعایت درجاسازی و نوسازی برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دهیاران و شورای اسلامی مربوطه می‌توانند به واحدهای واقع در محدوده‌های مورد نظر در روستاهای خود و ابلاغ لازم به مالکان به منظور مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان و اخذ تسهیلات بازسازی و احداث واحد نوسازی عمل کنند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه مسئولیت هرگونه خسارت بر عهده مالکان مورد نظر خواهد بود.

وی ادامه داد: مالکان با استفاده از این فرصت ایجادی می‌توانند در راستای بازسازی واحدهای فرسوده این مناطق اقدام لازم را انجام دهند.

کد مطلب 6092110

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