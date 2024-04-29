اهدای تسهیلات نوسازی به واحدهای فرسوده روستایی کرمانشاه

محمدرضا آمویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از نوسازی و درجاسازی واحدهای فرسوده واقع در حریم ممنوعه میراث فرهنگی روستاهای تابعه بر اساس مصوبات شورای مسکن استان در بخش‌های روستایی از جمله بیلوار، کوزران، ماهیدشت و فیروزآباد خبر داد و اظهار کرد: واحدهای فرسوده این مناطق می‌توانند صرف رعایت درجاسازی و نوسازی برای دریافت تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: دهیاران و شورای اسلامی مربوطه می‌توانند به واحدهای واقع در محدوده‌های مورد نظر در روستاهای خود و ابلاغ لازم به مالکان به منظور مراجعه به بنیاد مسکن شهرستان و اخذ تسهیلات بازسازی و احداث واحد نوسازی عمل کنند.

فرماندار کرمانشاه تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه حوادث غیرمترقبه مسئولیت هرگونه خسارت بر عهده مالکان مورد نظر خواهد بود.

وی ادامه داد: مالکان با استفاده از این فرصت ایجادی می‌توانند در راستای بازسازی واحدهای فرسوده این مناطق اقدام لازم را انجام دهند.