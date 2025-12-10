مریم هاشمی سرمربی تیم ملی ووشو بزرگسالان زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم هاشمی، نایب رئیس هیئت ووشو استان کرمانشاه، به‌عنوان سرمربی تیم ملی ووشو بزرگسالان زنان منصوب شد و حکم رسمی خود را دریافت کرد. این انتخاب در راستای اعلام فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران از کادر فنی جدید تیم‌های ملی در دو بخش ساندا و تالو انجام گرفت.

بر اساس اعلام فدراسیون ووشو، رامین موحدنیا سرمربی ساندا مردان نیز ابقاء شده و تیم ملی ساندا مردان همچنان تحت هدایت او آماده‌سازی برای رقابت‌های بین‌المللی را دنبال خواهد کرد.

در بخش تالو، قرارداد فرشاد عربی و محبوبه کریمی به‌عنوان سرمربیان تیم‌های ملی مردان و زنان تمدید شد و این دو سرمربی با تیم‌های خود تا پایان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ همکاری خواهند داشت.

فدراسیون ووشو با تغییرات صورت گرفته در کادر فنی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی تیم‌های ملی را با هدف موفقیت در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا دنبال می‌کند و سرمربیان جدید موظف به ارتقای عملکرد ورزشکاران و تمرکز بر آموزش‌های فنی هستند.

تیم‌های ملی ساندا و تالو ووشو کشورمان در حال حاضر تمرینات خود را به‌صورت متمرکز ادامه می‌دهند تا با آمادگی کامل در رقابت‌های بین‌المللی حضور یابند و نتایج مطلوبی کسب کنند.