به دنبال قهرمانی در جام جهانی هستیم/ از تایلند زهر چشم گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتسال ایران پس از قهرمانی در رقابت های جام ملت های فوتسال آسیا، امروز از طریق فردوگاه امام به ایران بازگشت.

سالار آقاپور بازیکن تیم ملی فوتسال کشورمان در خصوص این بازی ها گفت: خدا را شکر توانستیم با کادر فنی خوبی که داریم و هم دلی که داشتیم توانستیم عنوان قهرمانی را کسب کنیم. به نظرم تیم ما کامل بود. در دیدار فینال ما با جو ورزشگاه آشنا بودیم و از همان ابتدای بازی تلاش کردیم از جلو پرس کنیم و در همان دقایق ابتدایی از تیم حریف زهر چشم بگیریم. در دیدار با ازبکستان اشتباهاتی که انجام دادیم باعث شد عقب بیفتیم اما همدلی بچه ها باعث شد در ضربات پنالتی به برتری برسیم.

آقاپور در خصوص اینکه آیا تیم ملی می تواند سکوی سومی که در سال ۲۰۱۶ به دست آورد تکرار کند گفت: به نظرم به بالاتر از عنوان سومی هم می توانیم برسیم و من فینال و قهرمانی در این مسابقات را می بینم. البته کار سختی داریم. کشورهای دیگر امکانات و سرمایه گذاری های زیادی انجام داده اند و پیشرفت زیادی کرده اند. اما ما با کادر فنی و بازیکنان خوبی که داریم می توانیم جایگاه خوبی کسب کنیم.

او در خصوص حضور وزیر ورزش در دیدار نهایی این بازی ها گفت: دست آقای وزیر درد نکند. این مساله خیلی برای فوتسال مهم است و باعث می شود این ورزش بیشتر دیده شود.

او در خصوص کار با وحید شمسایی گفت: وحید شمسایی از اسطوره های فوتسال آسیا و جهان است و امیدوارم بتوانیم با او به قهرمانی در جهان برسیم.