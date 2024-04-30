به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاهمیرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه آیین امضای تفاهمنامه طرحهای توسعه میدانهای گازی کشور با هلدینگها، شرکتهای پتروشیمی و اکتشاف و تولید، در جمع خبرنگاران بیان کرد: جهش در تولید کالا و تجهیزات در کنار افزایش تولید محصولات پتروشیمی از برنامههای صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۳ است و به این منظور برنامههای مختلفی ترسیم شده که حرکت دانشبنیانها در مسیر جهش تولید کالا و تجهیزات، یکی از آنهاست.
وی ادامه داد: این موضوع با هلدینگها و شرکتهای پتروشیمی مطرح و تأکید شده است که کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از توان داخلی تأمین کنند تا شاهد جهش بزرگ و انقلابی در ساخت داخل باشیم، البته تا جایی که آسیبی به برنامه تولید وارد نشود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: جهتگیریها در اجرای طرحها و پروژههای صنعت پتروشیمی نیز بهسمت کالاها و تجهیزات دانشبنیان است که پیش از این در خارج سفارشگذاری میشد.
شاهمیرزایی با اشاره به برنامه فشرده وزارت نفت برای رفع ناترازی بنزین با توجه به افزایش تقاضاها، گفت: با توجه به دستور وزیر نفت و سیاست دولت، صنعت پتروشیمی وارد این حوزه میشود تا بهجای صادرات، از متانول تولیدی صنعت پتروشیمی با فرایند MTG بنزین تولید شود.
وی همچنین با اشاره به اعلام آمادگی متانولسازها برای تولید بنزین، افزود: معافیتها و مشوقهایی برای این واحدها در نظر گرفته شده و مراحل نهایی برنامهریزی زیرساختها و سازوکارهای لازم برای سرمایهگذاری تولید بنزین از متانول انجام شده است، زیرا ظرفیت تولید متانول در کشور بالاست و زنجیره این محصول توسعه نیافته است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: دولت سیزدهم بهطور ویژه در زمینه تکمیل زنجیره محصولات برنامهریزی و سرمایهگذاری کرده است.
شاهمیرزایی با بیان اینکه هلدینگهایی همچون پتروفرهنگ و شستان که واحدهای متانولی بیشتری دارند باید بخشی از ظرفیت خود را برای تولید دیگر محصولات زنجیره آماده و برنامهریزی کنند، گفت: بخشی از واحدهای MTP و MTG در قطب پارسیان در مجاورت قطب عسلویه احداث خواهند شد.
وی از راهاندازی واحد PDH پتروشیمی رجال بهعنوان نخستین PDH کشور تا اوایل سال آینده خبر داد و گفت: سایر طرحهای PDH نیز در مرحله اجرا قرار دارند و سرمایهگذاران بهدنبال این هستند که صرفه اقتصادی این طرح را افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه هماکنون حدود ۱۲۷ مجوز طرح پتروشیمی بهطور رسمی صادر شده است، افزود: طرحهای برنامه هفتم توسعه بهطور میانگین حدود ۳۷ درصد پیشرفت دارند.
شاهمیرزایی راهبرد اصولی دولت سیزدهم را تکمیل زنجیره ارزش بهمنظور پرهیز از خامفروشی و ایجاد ارزش افزوده از منابع هیدورکربوری اعلام و بیان کرد: مجوز حدود ۱۷ طرح پتروشیمی پس از بازنگریهای انجامشده لغو شد و طرحهای تکمیل زنجیره ارزش جایگزین آنها شدند.
وی گفت: همچنین طرحهای تکمیل زنجیره ارزش در قالب ۲۱ بسته به هلدینگها ابلاغ و مجوزهای لازم صادر شده است که با جدیت پیگیر اجرای آنها هستیم.
نظر شما