تولید بنزین از متانول صرفه اقتصادی ندارد

حسین علیمراد، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای توسعه زنجیره ارزش در ۴ محور که محورهای زنجیره ارزش ما هستند از جمله پرو پیلن، آلماتیکا، اتیلن و.... را در نظر گرفته شده است تا پایان برنامه هفتم باید به ظرفیت ۱۳۱ میلیون تن برسیم و تمرکز ما تنها بر پایین دست است.

وی در رابطه با تبدیل متانول به بنزین توضیح داد: اقتصاد همه چیز را تعریف می‌کند و اگر پروژه‌ای اقتصادی باشد همه سرمایه گذاران به سمت آن می‌روند، تبدیل متانول به بنزین صرفه اقتصادی ندارد و یا به سختی سودآوری دارد..

این مقام مسئول با اشاره به اقتصادی نبودن تولید بنزین از متانول، تخفیف‌های دولتی را راهکاری برای سرمایه گذاری در این بخش دانست و اضافه کرد: به دلیل اقتصادی نبودن تولید بنزین از متانول راهی برای پیشبرد آن در نظر گرفته شده است، دولت با ارائه امکاناتی نظیر تخفیف آئین نامه‌ای مصوب کرده و در اختیار صنعت گران گذاشته است که آن بخش از متانول که در اختیار واحدهای تبدیل به بنزین گذاشته می‌شود که بتوانند از تخفیف خوراک گازی بالا دست استفاده کند.

وی در این زمینه ادامه داد: به دلیل این شرایط آن دست از پتروشیمی‌هایی به سمت سرمایه گذاری در این بخش می‌روند که خود تولید کننده متانول هستند تا بتوانند از آن تخفیف استفاده کنند.