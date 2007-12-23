بازنگری قوانین وزارت نیرو

علی یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازنگری در تمامی قوانین مربوط به حوزه کاری وزارت نیرو گفت: بازنگری در قوانین مربوط به حوزه کاری وزارت نیرو در حال ویراستاری نهایی است که امید می رود حدود یک ماه دیگر بتوان کار اصلاح قوانین بخش آب و برق کشور را به اتمام رساند.

معاون امورمجلس، حقوقی و پشتیبانی وزیر نیرو افزود: تاکنون 103 ماده از قوانین بازنگری و تدوین شده ولی بررسی مجددی در حال انجام است تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود، این درحالی است که قوانین پس از اتمام کار اصلاح، قانون جدید به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال می شود.

به گفته وی، قوانین جدید کلیات ماموریتهای وزارت نیرو است که در آن ماموریتهای دولت در بخش آب و برق دیده شده است.

یوسف پور افزود: بازنگری قوانین در سایر کشورها هر 5 سال یکبار صورت می گیرد اما در ایران اینگونه نیست.

معاون وزیر نیرو از بازنگری کلیه قوانین صنعت آب و برق کشور خبرداد و گفت: این کار با همکاری یک شرکت خصوصی که متشکل از بازنشستگان با تجربه بخش حقوقی وزارت نیرو است در 3 فاز در حال انجام است که دو فاز آن به اتمام رسیده و فاز سوم که مربوط به ماده نویسی است، در حال پیگیری است.

