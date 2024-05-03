مازندران رتبه های برتر المپیادهای دانش آموزی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی پنجشنبه شب در آئین بزرگداشت روز معلم و تقدیر از فرهنگیان و رتبه‌های برتر دانش آموزان که در آمفی تئاتر هتل رامسر برگزار شد با بیان اینکه، سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری متفکر شهید فیلسوف و علامه روز معلم نام گرفت وگفت: نظام آفرینش؛ نظام آموزش و پرورشی بوده و جهان در حال رشد و رویش است.

وی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلامی از عالم تجلیل و تاکید می‌شود، افزود: آموزش و پرورش قوی سبب قوی شدن در همه حوزه‌ها خواهد شد و معلم جامعه و کشور را می‌سازد.

کمالی تصریح کرد: مقام معظم رهبری حامی سرسخت آموزش و پرورش است و دگرگونی و تغییر از آموزش و پرورش و مدارس شکل می‌گیرد.

وی با اظهار اینکه، دشمن از طریق فضای مجازی تلاش کرد باور دانش آموزان را به فرهنگ غربی تغییر دهد، بیان داشت: بخشی از بدنه آموزش و پرورش مغلوب دشمن شد و باید فرهنگ آموزش و پرورش بعنوان نهاد اثر گذار و مؤثر مورد تکریم قرار بگیرد.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: در شرایط فعلی کشور اثر گذاری معلمان بسیار زیاد است و معلم در جامعه باید مورد احترام قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه، جامعه باید معلم را در صدر ببیند تا کشور در اوج قدرت و تعالی قرار بگیرد، افزود: حال آموزش و پرورش کشور رو به بهبودی است و قانون رتبه بندی معلمان با تخصیص ۴۵ هزار میلیارد تومان محقق شد.

وی تصریح کرد: رامسر در ارزیابی‌ها جز شهرهای خوب استان مازندران است و در آموزش و پرورش مازندران با دو سال تلاش، رتبه ۲۶ را به ۶ ارتقا دادیم.

کمالی افزود: در المپیادها و جشنواره‌ها مازندران جز استان‌های اول تا پنجم است و بیشترین تخصیص اعتبار به مبلغ ۱۶۷ میلیارد تومان در کل استان توزیع شد.