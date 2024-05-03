تشکر وزیر کشور از نیروهای امدادی برای یافتن کودک گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در پیامی از تلاش‌های نیروهای امدادی به ویژه هلال احمر برای یافتن کودک گمشده گلستانی تشکر کرد. متن پیام احمد وحیدی به شرح ذیل است:

پیدا شدن یسنا دختر گمشده کلاله‌ای پس از پنج روز جست و جوی نیروهای امدادی اعم از هلال احمر و تیم‌های امدادی محلی، دل همه مردم ایران را شاد کرد.

ضمن تقدیر و تشکر از امدادگران و نیروهای انتظامی جهادگر و دلسوز ایران اسلامی که همواره دغدغه آسودگی مردم عزیز کشورمان را دارند، پیدا شدن دختر ایران زمین را به خانواده «یسنا» و ملت شریف ایران تبریک می‌گویم.

امیدوارم همه دختران، پسران، زنان و مردان ایران عزیزمان، همواره در امنیت و آسودگی خاطر و به دور از بلایا به سر برند.

«یسنا» دختر بچه چهار ساله اهل کلاله از عصر روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در زمین‌های کشاورزی روستای «یلی بدراق» کلاله استان گلستان مفقود شده بود. از همان لحظات اولیه دریافت گزارش مفقود شدن یسنا، تیم‌های متعدد امدادی و انتظامی با حضور فوری در منطقه، عملیات جست و جو را آغاز کردند.

نهایتاً مدیرعامل جمعیت هلال احمر از زنده پیدا شدن این کودک ۴ ساله توسط تیم پاراگلایدر سوار با رصد مزارع از آسمان خبر داد.