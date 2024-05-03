حب به اهل بیت(ع) موجب تقریب مذاهب است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا اقبال بهمنی در جلسه تقریب دانشگاه آزاد اسلامی، با اشاره به شهدای تقریب در کردستان اظهار کرد: شهید دکتر رمضان البیوتی بهار امسال در سنگر محراب و منبر به شهادت رسیدند و از علمای تقریبی کشور سوریه بودند که کتاب‌ها و تألیفات زیادی در راستای وحدت جامعه اسلامی و مبارزه با افراطی‌گری داشتند.

وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری و تبریک روز معلم گفت: همیشه ارائه علم و دانش اگر با عشق و محبت توأم باشد بیشتر در دل‌ها جا می‌گیرد به طوری که اکثر علمای ما تلاش کردند علم و دانش را در قالب شعر و ذوق و عشق و محبت و عرفان ارائه دهند.

ماموستا بهمنی گفت: در مورد ابعاد تقریب از دیدگاه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، روایتی است که شخصی از حضرت فرمودند آیا نماز خواندن پشت سر عالم اهل سنت درست است یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: اگر کسی پشت سر عالم اهل سنت نماز بخواند انگار پشت سر پیامبر (ص) نماز خوانده است.

وی در ادامه به ابعاد تقریبی امام شافعی اشاره کرد و بیان داشت: حضرت امام شافعی هم دوره خلافت عباسیان بوده که تبلیغات زیاد و گسترده‌ای بر ضد اهل بیت علیه السلام می‌شد و هر کسی که به اهل بیت محبت نشان می‌داد به او می‌گفتند این فرد رافضی است و از دین خارج شده است.

ماموستا بهمنی عنوان کرد: در آن زمان حضرت امام شافعی خیلی محبت به اهل بیت علیه السلام داشتند و ایشان در مقابل کسانی که به او توهین می‌کردند می‌گفتند اگر حب به اهل بیت پیامبر اکرم رافضی گری است پس به همه انسان‌ها و جن‌ها اعلام کنید که امام شافعی رافضی است و این دیدگاه تقریبی است یعنی حب به اهل بیت نباید باعث اختلاف باشد بلکه باید باعث تقریب باشد.

منتخب مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه به دیدگاه تقریبی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: سالهای پیش سوالی از معظم له مطرح شد که آیا توهین کردن به امهات المومنین جایز است یا نه؟ در اینجا فتوایی از سوی مقام معظم رهبری صادر شد که توهین به زوجات پیامبر بزرگوار اسلام حرام شرعی است که این یک دیدگاه تقریبی است.