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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۲۳

کنعانی:

بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی قربانی جنایت رژیم صهیونیستی شدند

بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی قربانی جنایت رژیم صهیونیستی شدند

سخنگوی وزارت خارجه گفت: ‏تنها طی هفت ماه و در سکوت کرکننده کشورهای غربی مدعی آزادی مطبوعات، بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی راوی حقیقت، قربانی جنایت بی‌سابقه رژیم صهیونیستی علیه رسانه‌ها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوشت: ‏در ‎روز جهانی آزادی مطبوعات، یاد خبرنگاران شجاع و پرافتخار فلسطینی که جان خود را در مسیر انعکاس واقعیت‌ها و تاباندن نور به صحنه‌های تاریک جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار ‎غزه فدا کردند، گرامی می‌داریم.

وی افزود: تنها طی هفت ماه و در سکوت کر کننده کشورهای غربی مدعی آزادی مطبوعات و بی‌تفاوتی سازمانها و نهادهای بین‌المللی، بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی راوی حقیقت، قربانی جنایت بی‌سابقه رژیم صهیونیستی علیه رسانه‌ها و آزادی بیان شدند.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: مدعیان دروغین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، نه تنها در مقابل کشتار این همه خبرنگار طی هفت ماه سکوت کرده‌اند، بلکه حمایت از قاتلان آنان را با تمام توان ادامه می‌دهند!

کد مطلب 6095842
رامین عبداله شاهی

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