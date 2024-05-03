بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی قربانی جنایت رژیم صهیونیستی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه ایکس، نوشت: در روز جهانی آزادی مطبوعات، یاد خبرنگاران شجاع و پرافتخار فلسطینی که جان خود را در مسیر انعکاس واقعیتها و تاباندن نور به صحنههای تاریک جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در نوار غزه فدا کردند، گرامی میداریم.
وی افزود: تنها طی هفت ماه و در سکوت کر کننده کشورهای غربی مدعی آزادی مطبوعات و بیتفاوتی سازمانها و نهادهای بینالمللی، بیش از ۱۴۰ خبرنگار فلسطینی راوی حقیقت، قربانی جنایت بیسابقه رژیم صهیونیستی علیه رسانهها و آزادی بیان شدند.
سخنگوی وزارت خارجه اظهار کرد: مدعیان دروغین آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات، نه تنها در مقابل کشتار این همه خبرنگار طی هفت ماه سکوت کردهاند، بلکه حمایت از قاتلان آنان را با تمام توان ادامه میدهند!
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