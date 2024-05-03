بارش باران کم سابقه در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان، عصر امروز بارش شدید باران شهر اهواز را فرا گرفت.

این بارش شدید که همراه با رعد و برق و باد بود موجب جاری شدن آب در سطح معابر و اختلال در تردد شهروندان شد.