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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۸:۰۶

پنجره مهر؛

بارش باران کم سابقه در اهواز

بارش باران کم سابقه در اهواز

اهواز - بارش باران شدید و کم سابقه در این موقع از سال باعث غافلگیری مردم و آبگرفتگی شدید معابر شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان، عصر امروز بارش شدید باران شهر اهواز را فرا گرفت.

این بارش شدید که همراه با رعد و برق و باد بود موجب جاری شدن آب در سطح معابر و اختلال در تردد شهروندان شد.

کد مطلب 6095919

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    نظرات

    • رضا اهوازی IR ۲۰:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
      1 0
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      بخدا غرق شدیم .الان زمستانه یا تابستونه.
    • IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 0
      پاسخ
      خوب
    • مصطفی IR ۰۳:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      1 1
      پاسخ
      مثل اینکه بارون سیل آسا سال ۸۴شهریورماه یادتون رفته البته ک خبرنگار شما اون موقع پستونک میخوردن
    • نرگس IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      2 2
      پاسخ
      آره این بارش کم سابقه بود عالی بود ولی خیابان های اهواز پر شدند
    • پاینده ایران US ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      0 1
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      کم سابقه نبوده.ولی خیلی روحیه مونو شاد کرد،خدایا شکرت انشالا تا آخر اردیبهشت شاهد این بارش ها باشیم🤲 الهی آمین🤲
    • ارمین احمدی IR ۱۷:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      هرسال هی میگید باران کم سابقه بی لیاقتی رو میزارید روی نعمت های الهی.... یه طوری میگید انگار باران در طول پیدایش کره زمین همین امسال اختراع شده

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