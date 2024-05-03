آبگرفتگی اماکن مسکونی در خوی/ امکانات شهرداری بسیج شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات شهری شهرداری خوی شامگاه جمعه در گفت و گو با خبرنگاراناظهار کرد: در پی بارش شدید باران و سیلابی شدن محور مساکن مهر و نیز آبگرفتگی در آپارتمان‌های زیتون، امکانات و نیروهای مدیریت شهری برای کمک اعزام شدند.

امین اللهوردی زاده افزود: از ساعات اولیه آبگرفتگی، نیروهای آتش نشانی و خدمات شهری در محل حضور داشته و عملیات بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

وی با اشاره به دستور شهردار خوی مبنی بر گسیل امکانات و تجهیزات در آپارتمان‌های زیتون، ادامه داد: در پی این اتفاق ماشین آلات سنگین، آتش نشانی، دستگاه تخلیه آب و نیروهای خدماتی با همه توان در محل حضور دارند.

وی اظهار کرد: ساکنان مساکن مهر و آپارتمان‌های زیتون اطمینان داشته باشند که شهرداری تا پاکسازی کامل محوطه، محل را ترک نکرده و اقدامات لازم به جهت رضایتمندی شهروندان صورت خواهد گرفت.

معاون خدمات شهری اضافه کرد: علت وقوع آبگرفتگی نیز توسط کارشناسان بررسی و اقدامات مورد نیاز به جهت جلوگیری از وقوع دوباره چنین اتفاقاتی انجام می‌شود.

همچنین در پی بارش شدید باران در شمال آذربایجان غربی، برخی از معابر شهر شوط دچار آبگرفتگی شد که طبق گزارش‌ها، با تلاش عوامل شهرداری و همچنین کاهش بارندگی ابن مشکل تا حدودی فروکش کرده است.

طبق گزارش هواشناسی، بارش‌های رگباری تا شنبه در آذربایجان غربی ادامه دارد.