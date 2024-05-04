حمله موشکی جدید حزب الله به مرکز نظامی رژیم صهیونیستی+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رسانه های رژیم صهیونیستی از عملیات جدیدی حزب الله خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد دو موشک ضدزره از جنوب لبنان به سمت شهرک المطله در منطقه اصبع الجلیل در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.

از سوی دیگر حزب الله لبنان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین و یاری مقاومت شجاع و شریف آن رزمندگان مقاومت مرکز المطله و تجهیزات جاسوسی آنرا هدف قرار داده و تلفات قطعی به آنها وارد کردند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی از حمله توپخانه ای به الناقوره، مروحین، مطموره و حنین در جنوب لبنان خبر داد.

با شروع عملیات «طوفان الاقصی» از سوی گروه‌های مقاومت فلسطین، جنبش حزب‌الله لبنان در جهت سرگرم کردن نظامیان صهیونیست در شمال فلسطین و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی در داخل خاک فلسطین کرده است.

در همین ارتباط، رسانه‌های صهیونیستی نیز بارها اذعان کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه به دام افتاده است.