به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی ،جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید تایید کرد که کمک های آمریکا در آینده نزدیک وضعیت اوکراین را تغییر نخواهد داد.

طبق گزارش فایننشال تایمز سالیوان اشاره کرد که همچنان انتظار دارد ارتش روسیه در پیشروی در خاک اوکراین در آینده نزدیک موفق شود. به گفته سالیوان «انجام یک ضدحمله جدید از سوی اوکراین قبل از سال ۲۰۲۵ ضروری نیست.»

مشاور امنیت ملی کاخ سفید تاکید کرد که حمله جدید اوکراین تا حد زیادی به موافقت کنگره و کاخ سفید برای ارسال بسته های کمکی جدید بستگی دارد.

وی در ادامه گفت: کمک های دریافتی کی یف به تحکیم موقعیت ارتش اوکراین در جبهه جنگ کمک می کند و راه را برای عملیات های جنگی آینده هموار می کند.

در ۲۴ آوریل، جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، قانونی را برای ارائه کمک های اضافی به ارزش ۶۱ میلیارد دلار به اوکراین برای ادامه رویارویی با روسیه امضا کرد.

از سوی دیگر دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در واکنش به کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین اعلام کرد که نیروهای روسی در حال بهبود مواضع خود در منطقه عملیات ویژه نظامی هستند و کمک آمریکا به اوکراین این وضعیت را تغییر نخواهد داد.

«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا دیروز شنبه در سخنانی کمک‌های نظامی جدید این کشور به اوکراین را سرمایه‌گذاری در آمریکا عنوان کرد. وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: کمک‌های نظامی جدید آمریکا به اوکراین به ارزش ۲ میلیارد دلار به منزله سرمایه‌گذاری در ایالات متحده آمریکا خواهد بود. تقریبا تمامی دارایی‌های جدیدی که سرمایه‌گذاری می‌کنیم، در ایالات متحده و بخش صنعتی ما باقی خواهد ماند. این موضوع شغل‌های جدیدی را در آمریکا ایجاد می‌کند و از این طریق می‌توانیم به اوکراین کمک کنیم.

چندی پیش مجلس سنا آمریکا قانون کمک‌های خارجی این کشور به هم‌پیمانان ایالات متحده از جمله، اوکراین، رژیم صهیونیستی و تایوان را به تصویب رساند.