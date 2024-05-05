ویولا آمهرد: سوئیس به اوکراین تسلیحات نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «ویولا آمهرد» (Viola Amherd) رئیس جمهور سوئیس امروز یکشنبه اعلام کرد که کشورش به اوکراین تسلیحات عرضه نخواهد کرد؛ زیرا قانون وضعیت اضطراری در این مورد اعمال نمی شود.

رئیس جمهور سوئیس در مصاحبه با روزنامه «بلیک» (Blick) در این ارتباط گفت: قانون وضعیت اضطراری مطرح نشده است. حق وضعیت اضطراری فقط در مواقع ضروری مانند بحران کووید- ۱۹ قابل استناد است.

«ویولا آمهرد» در این خصوص ادامه داد: پارلمان در حال حاضر در حال بررسی اصلاحیه قانون تجهیزات نظامی است.

به گزارش اسپوتنیک، این در حالیست که مسکو بارها نسبت به ارسال تدارکات نظامی به کی یف هشدار داده و تاکید کرده است که این تدارکات تنها به درگیری ها دامن می زند و هیچ شانسی برای تأثیرگذاری بر نتیجه مستقیم عملیات نظامی ویژه روسیه ندارد.