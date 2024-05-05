به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری روح الله دهقانی در بخشی از حکم انتصاب میرآبادی آورده است: با عنایت به ابلاغ ماده واحده ارتقای مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری به سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناوری بینالمللی توسط رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظر به مراتب شایستگی و تجارب به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس سازمان توسعه همکاریهای علمی و فناورانه بینالمللی منصوب میکنم.
با توجه به اهداف عالی کشور در توسعه تعاملات بینالمللی علم و فناوری و نیز اهمیت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای دیپلماسی علم و فناوری، انتظار میرود علاوه بر انجام کلیه مأموریتهای محوله پیشین در مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری به منظور هماهنگی و یکپارچهسازی برنامههای دستگاههای ذیربط با حوزه علم و فناوری نسبت به تدوین اساسنامه و پیگیری تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمائید.
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